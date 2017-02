Justin Timberlake zu aufgedreht und aufmerksamkeitsgeil?

Dienstag, 28. Februar 2017, 20:28 Uhr

Popstar Justin Timberlake (36) wurde bei den Oscars am Sonntagabend in Los Angeles bekanntlich die Ehre zuteil, die Award-Show zu eröffnen. Als zweifellos super Entertainer, der er schon seit Jahren ist, erfüllte der Gatte von Schauspielerin Jessica Biel (34) – die in ihrem goldenen Dress übrigens unglaublich aussah – diese Rolle auch zur vollsten Zufriedenheit der Anwesenden und Zuschauer.

Foto: Mark Suban/ A.M.P.A.S.

Im Übrigen gab es im Laufe der Oscar-Verleihung jedoch ein paar Momente des 36-Jährigen, in denen er – nun ja – etwas aufdringlich um Aufmerksamkeit bettelte. Einen solchen Eindruck erweckte der ‚Can’t Stop The Feeling’-Sänger zumindest, der damit seiner Gattin das ein oder andere Mal leider auch die Show stahl. Es fing schon mit dem Entrée des Paares auf dem roten Teppich der Oscars an. Da gab es zwischendurch nämlich eine Fotobombe von ihm, als seine bessere Hälfte sich alleine für die Fotografen in Pose schmiss. Und der Abend stand für Mister Timberlake ganz offensichtlich unter diesem Thema.

Oscar-Gewinnerin Emma Stone (28) kam nämlich mitten in einem Interview ebenfalls in den Genuss einer Fotobombe des Herren. Natürlich war es das noch nicht mit dem „Gockel-Gehabe“, denn auch Gattin Jessica Biel stand in einem späteren Interview mit Robin Roberts (56) wohl ein wenig zu sehr im Fokus. Aber da hatte der Sänger schon eine Lösung parat. Erst einschleimen mit: „Die zwei heißesten Frauen“ und sich dann direkt mittenrein machomäßig vor die Damen stellen. Da fragt man sich doch: War der 36-Jährige so übertrieben aufgedreht, weil es ganz einfach die legendären Oscars waren oder warum der teilweise etwas fragwürdige und nach Aufmerksamkeit schreiende Auftritt?

Ein Glück, dass die Fans dieses Gehabe spätestens mit seiner Opening-Performance sicherlich wieder vergessen hatten. Danach gab es ja sogar Küsschen für die Gattin…(CS)

