Kellyanne Conway: Wie ein Proll im Oval Office

Dienstag, 28. Februar 2017, 19:52 Uhr

Ein Bilderserie von Donald-Trump-Beraterin Kellyanne Conway (50) sorgt gerade in den sozialen Medien für gewaltigen Aufruhr. Darauf ist die Schöpferin des lächerlichen Begriffs „alternative Fakten“ und „Werbebotschafterin“ von Donald-Trump-Tochter Ivanka (35) im Oval Office, dem Präsidentenbüro im Weißen (Irren-)Haus zu sehen.

Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais/picture alliance

Auf dem dortigen Sofa hat es sich die „Dame“ dabei kniend bequem gemacht und zwar auch ohne die Schuhe vorher auszuziehen. Warum auch? Handelt es sich ja nur um einen offiziellen Termin, bei dem eine Reihe von afroamerikanischen Universitätsvertretern vom US-Präsidenten in dessen Büro empfangen werden. (Asozialer und respektloser ging es wohl nie zuvor im Oval Office zu.) Und als ob das schamlose „Fläzen“ auf der Couch nicht schon ausreicht, beschäftigt sich die 50-Jährige bei dem Empfang ganz offensichtlich viel lieber mit ihrem Smartphone und ignoriert die hochrangigen Hochschulvertreter so gut es geht.

Im Internetforum Jezebel.com kann man dann dazu auch lesen: „Die meistgeschätzten afroamerikanischen Pädagogen sind im Weißen Haus zusammengekommen und Kellyanne Conway macht sich nicht die Mühe, ihnen den Respekt formeller Höflichkeit zu erweisen.“ Und in den sozialen Medien lauten nur ein paar der entsetzten Stimmen: „Kellyanne Conway ist Müll in seiner reinsten Form“ oder „Das zeigt wie viel Trumps Angestellte von der afroamerikanischen Community halten, dass sie es nicht einmal für nötig halten, aufzustehen und sie zu begrüßen“ sowie „Sie hat nicht nachgedacht…tatsächlich glaube ich nicht, dass sie das jemals tut. Ich meine mein Gott: habt ihr sie sprechen gehört!“

Kellyanne Conway checks her phone after taking a photo of President Donald Trump and leaders of black universities, colleges in Oval Office pic.twitter.com/MgVhCoJFuC — AFP news agency (@AFP) 28. Februar 2017

Nun sollte vielleicht neben der offensichtlichen Respektlosigkeit angemerkt werden, dass es nicht gerade „damenhaft“ ist, sich mit einem kurzen Rock so irgendwo hinzusetzen. Aber richtig: es wurde zuvor ja schon festgestellt, dass es sich bei Kellyanne Conway ganz offensichtlich nicht um eine Dame handelt. Die 50-Jährige verbringt sicherlich mittlerweile so viel Zeit im Oval Office, dass ihr das wie ihr eigenes Zuhause vorkommt – und da kann man sich ja benehmen, wie man will, stimmts? Ihr Proll-Verhalten par excellence deutet jedenfalls auf null Erziehung hin und ist bisher so nie dagewesen. Aber mal ehrlich: muss man sich da bei Mitgliedern des Donald-Trumps-Regierungs-Rudels wirklich noch wundern? (CS)