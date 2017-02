Mario Götze leidet an Stoffwechselstörung

Dienstag, 28. Februar 2017, 12:42 Uhr

Mario Götze leidet an einer Stoffwechselstörung. Der Fußballer wird wohl für längere Zeit nicht für seinen Verein Borussia Dortmund spielen können. Es sei „zwingend notwendig“ gewesen, Götze aus dem Training zu nehmen.

Wie lange er ausfallen wird, ist nicht bekannt. Doch dieser Satz macht keinen Mut: „Das wird keine Kurzzeit-Sache werden.“ So äußerte sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im Gespräch mit der ‚Bild‘-Zeitung. Der 24-Jährige, der mit Ann-Kathrin Brömmel liiert ist, selbst zeigte sich trotzdem kämpferisch. „Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“ Die Unterstützung seines Vereins ist ihm auf jeden Fall gewiss.

Sportdirektor Michael Zorc erklärte auf ‚BVB.de‘: „Wir sind froh, dass wir nun die Gründe für Marios Beschwerden kennen und überzeugt davon, dass er uns nach vollständiger Genesung mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten zusätzliche Qualität verleihen wird.“ Zuletzt wurde Götze immer wieder für seine Leistungen auf dem Rasen kritisiert. Angesichts der Diagnose urteilte Fußball-Experte Lothar Matthäus nun: „Ein harter Schlag. Das Gute ist, dass man jetzt die Ursache kennt und sie behandeln kann. Vor diesem Hintergrund muss man seine Leistung natürlich anders bewerten als ohne dieses Wissen.“