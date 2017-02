Michael Wendler versöhnt sich mit seiner Frau Mutter

Dienstag, 28. Februar 2017, 14:06 Uhr

Zwischen VOX-Auswanderer Michael Wendler und seiner Mutter Christine Tiggemann ist es endlich zur Aussprache gekommen. Schon knappe zwei Jahre lang herrschte zwischen dem Schlagerstar und seiner Mama Funkstille.

Foto: VOX / SEEMA Media

Damals hatte Tiggemann behauptet, dass der ‚Sie liebt den DJ‘-Sänger sie aus der Wohnung werfen wollte. In einer Folge von ‚Goodbye Deutschland‘ war vor drei Monaten bereits ein erster Annäherungsversuch zwischen dem 44-Jährigen und seiner Mutter zu sehen. Doch dann kam es nicht etwa zur kuscheligen Versöhnung, sondern zur Eskalation – es flogen heftig die Fetzen. Nun haben die beiden Streithähne einen neuen Versuch gewagt.

Im Skype-Gespräch, das gestern Abend ausgestrahlt wurde, öffnete der Künstler dann doch noch ein Herz. „Wir haben uns ja nicht ganz so nett getrennt.“ Eigentlich hätte er sich damals nämlich eine ganz andere Wendung der Unterhaltung erhofft. Ganz ehrlich gestand er: „Die Enttäuschung ist noch da. Ich bin immer noch total traurig, dass es so gekommen ist.“ Doch im Laufe der Unterredung fanden Mutter und Sohn glücklicherweise zueinander.

„Ich habe gesagt, dass du mir wichtig bist, dass du der einzige Teil meiner Familie bist, der mir noch geblieben ist. Ich bin dein Kind, ich liebe dich. Was passiert ist, ist passiert“, zeigte sich der Wendler emotional. Die 69-Jährige war überglücklich über die lange überfällige Versöhnung. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich glaube, ihm geht’s jetzt auch besser“, sagte sie mit Tränen in den Augen. Auch das Angebot des Musikers, ihn in Florida zu besuchen, würde sie sehr gerne annehmen.