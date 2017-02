Preview: Shirley MacLaine als kratzbürstige Alte in "Zu guter Letzt"

Dienstag, 28. Februar 2017, 22:17 Uhr

Am 13. April startet in den Kinos eine ebenso vergnügliche wie herzerwärmende Generationen-Komödie. In „Zu guter Letzt“ (Im englischen Original ist der Titel mit „Das letzte Wort“ treffender!) will Shirley MacLaine (82) als resolute Pensionärin auch nach ihrem Tode nichts dem Zufall überlassen. Sie kontrolliert alles!

Foto: Tobis

Hollywood-Ikone Shirley MacLaine glänzt als widerborstiger Drachen, der kurz vor Toresschluss noch einmal die Kurve kriegt, und zwar mit Hilfe der hinreißenden Amanda Seyfried die spätestens seit „Mamma Mia!“ einem Millionenpublikum bekannt ist. Leider gibt es noch keinen deutschen Trailer.

Und darum geht’s: Harriet Lauler (Shirley MacLaine) überlässt nichts dem Zufall. Einst eine erfolgreiche Geschäftsfrau, hat sie jeden Aspekt ihres Ruhestands bis ins letzte Detail geplant. Warum sollte es mit ihrem Nachruf anders sein?

Die junge Journalistin Anne (Amanda Seyfried) soll ihn schon zu Harriets Lebzeiten verfassen, stößt aber schon bald auf ein gravierendes Problem: Niemand, wirklich niemand hat ein gutes Wort für Harriet übrig. Mit ihrer Kontrollsucht hat sie so ziemlich jeden vergrätzt, mit dem sie es je zu tun hatte. Wie soll da ein liebenswertes Porträt der zukünftig Verstorbenen entstehen?

Foto: Tobis

Die kratzbürstige alte Dame hat ein Einsehen und will auf ihre alten Tage die eigene Biografie noch einmal aktiv umschreiben. Dazu muss sie sich unter anderem mit ihrer Tochter (Anne Heche) versöhnen, die sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. So unternehmen Harriet und Anne eine Reise, die alles verändern soll …

Foto: Tobis