Queen Elizabeth: Wie speist eigentlich Her Majesty?

Dienstag, 28. Februar 2017, 21:10 Uhr

Der Koch der britischen Queen hat deren kulinarischen Vorlieben verraten. Viele stellen sich vor, dass es im britischen Palast täglich das feinste Abendessen serviert auf goldene Teller gibt. Doch weit gefehlt, wie ‚The Telegraph‘ nun berichtet.

Denn wie die Publikation aufgedeckt hat, lässt der Küchenchef des royalen Haushalts, Mark Flanagan, der Queen zweimal wöchentlich ein Menü-Blatt zukommen, auf dem das royale Oberhaupt durch das Setzen von Kreuzen seine kulinarische Wahl treffen kann. Der ehemalige Chef der Küche, Darren McGrady, sagt über die 90-Jährige: „Sie ist kein Gourmet. Sie isst, um zu leben. Ganz anders als Prinz Philip, der das Essen liebt und der sich den ganzen Tag darüber unterhalten könnte. Wenn sie alleine diniert, ist sie sehr diszipliniert und verzichtet auf Stärke.“

Laut ‚BT.com‘ startet die Majestät, die seit 65. auf dem Thron hockt, mit einem frisch gebrühten Earl Grey-Tee in den Morgen und verzichtet dabei auf Milch und Zucker. Dazu werden meist Kekse gereicht, bevor es ein ausgiebiges Frühstück mit Müsli und Früchten gibt. Besonders die Sorte ‚Special K‘ von ‚Kellogg’s‘ habe es der Queen angetan. Doch auch frische Marmelade auf Toast sowie Rühreier oder geräucherter Lachs und Trüffel kommen ab und zu auf ihren Teller. Und auch das Mittagessen soll nicht weniger gesund aussehen: So werden gerne Fisch mit Gemüse oder gegrilltes Hühnchen mit Salat gereicht. Auch hier verzichtet die Britin wieder komplett auf Kohlenhydrate, also Pasta, Kartoffeln und Reis, wie McGrady gegenüber der ‚Daily Mail‘ verriet.

Nachmittags wird natürlich der übliche “Afternoon Tea“ mit Sandwiches, Keksen, Scones und Kuchen gereicht. Auch der Schokoladen-Kuchen, den es bei Williams und Kates Hochzeit gab, wird laut McGrady am Kaffeetisch serviert. Abends wird der Tag schließlich mit Lachsfilet oder Wild von lokalen Bauernhöfen abgerundet. Und was kaum jemand zu glauben vermochte: Auch der beliebte ‚Heinz‘-Ketchup steht bei der Queen im Regal.