Robbie Williams: Das ist das neue Video "Mixed Signals"

Dienstag, 28. Februar 2017, 19:09 Uhr

Das Video zur neuen Single “Mixed Signals“ von Robbie Williams feiert heute Premiere. Die kommenden Tage folgen zwei weitere Videos mit bekannten Gesichtern und jeweils alternativen Enden.

Foto: Youtube

“Mixed Signals“ wurde von Killers-Frontmann Brandon flowers mitgeschrieben und von Stuart Price (Madonna, Depeche Mode, Pet Shop Boys etc.) produziert. Mit seinem aktuellen, im letzten November veröfentlichten Studioalbum „The Heavy Entertainment Show“ kann man Mister Williams in diesem Sommer dann auch endlich wieder mal live in Deutschland erleben.

Tourdaten:

28.06.2017 Düsseldorf – Esprit Arena

11.07.2017 Hannover – HDI Arena

19.07.2017 Frankfurt – Commerzbank Arena

22.07.2017 München – Olympiastadion

25.07.2017 Berlin – Waldbühne

26.07.2017 Berlin – Waldbühne