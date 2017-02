Sean Paul erstmals im Babyglück

Dienstag, 28. Februar 2017, 14:26 Uhr

Rapper Sean Paul schwebt auf Wolke sieben. Stolz verkündet der Musiker die Geburt seines ersten Kindes. Überglücklich zeigt er seinen Familienzuwachs auf Instagram. Er ist zum ersten Mal Vater geworden.

Foto: Instagram

Der Rapper konnte sein Glück kaum fassen, als seine Frau Jodi Stewart den gemeinsamen Sohn Levi Blaze Henriques zur Welt brachte. Schon Anfang diesen Monats konnte der ‚She Doesn’t Mind‘-Hitmacher seine Aufregung kaum verbergen und postete ein Foto seiner schwangeren Frau in Unterwäsche. „RRR!!! Mein Herz schlägt wie wild!!! Wörter können nicht beschreiben, für wie viel Aufregung du jetzt schon sorgst Lill, ich kann nicht mehr warten, dich in zwei Wochen auf der Welt willkommen zu heißen!!! @jodijinx du warst eine absolute Königin!! Ich danke dir so sehr!! #NEWLIFE #LILLYMAN #LILLYH #LILLYBWAY IM COMIN!!! #madpeopletingdeyshouldkno RRR!!!“

Mehr zu Sean Paul: Aufregende Stunden an Rihannas Seite

Um sich angemessen auf seinen Sohn vorzubereiten, gab der Rapper im Dezember gegenüber ‚BBC‘ zu, dass er erst seinen „schmutzigen Mund“ ablegen müsse – nicht, dass das erste Wort seines Sohnes ein Schimpfwort sei! „Meine Frau hat sich ordentlich vorbereitet und mich gewarnt. Aber ich sagte immer: ‚Ich werde ein guter Vater sein‘. Aber dann gibt es auch Zeiten, wo ich laut rede und realisiere, dass ich erst mal meinen schmutzigen Mund abschaffen muss“, scherzte Paul. (bang)