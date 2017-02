U2: Plagiatsvorwürfe gegen Song von 1991

Dienstag, 28. Februar 2017, 18:30 Uhr

U2 sollen für ihren Song ‚The Fly‘ Ideen des britischen Songwriters Paul Rose geklaut haben. Im Jahre 1991 veröffentlichte die irische Rockband U2 ihren Song ‚The Fly‘, der der Titel-Track ihres Albums ‚Achtung Baby‘ wurde.

Foto: Amanda Cunningham/WENN.com

Nun, rund 26 Jahre später, meldet sich der britische Songwriter Paul Rose zu Wort und fordert umgerechnet rund 5 Millionen Euro Schadensersatz von der Rockband. Dieser wirft er vor, an der Produktion des Hits beteiligt gewesen zu sein, aber nie einen Cent gesehen zu haben. Weil seiner Meinung nach ‚Nae Slappin‘ die Vorlage für den Hit war, aber nie erwähnt wurde, hat der Künstler nun am Montag (27. Februar) vor dem Gericht in Manhattan Klage gegen die Band eingereicht. So soll in den Gerichtsdokumenten stehen: „Die Beschuldigten haben seit 25 Jahren wissentlich ‚The Fly‘ verwertet, ohne Rose als einen der Verfasser angegeben zu haben.“

Rose hatte bereits im Jahr 1989, also zwei Jahre zuvor, seinen Hit ‚Nae Slappin‘ geschrieben. Wie in den Dokumenten steht, soll dieser ein absolutes Vorbild der Band gewesen sein: „‚The Fly‘ hat einige wesentliche, individuelle, wichtige und wieder erkennbare Teile der Arbeit des Klägers kopiert und integriert. Ein normaler Liederbeobachter würde vernünftigerweise feststellen, dass eine Rechtsverletzung vorliegt. Tatsächlich sind die Gemeinsamkeiten so auffallend ähnlich, dass eine unabhängige Schöpfung ausgeschlossen ist.“

Wie ‚Nme.com‘ berichtet, haben sich U2 zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.