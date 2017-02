Verlosung "Silence": Die vielen Gesichter des Adam Driver

Dienstag, 28. Februar 2017, 19:25 Uhr

Seit seinem Auftritt als penetranter On-/Off-Boyfriend in Lena Dunhams HBO-Serie „Girls“ (2012 – 2016) kennt Adam Drivers Karriere nur noch einen Weg: steil nach oben! Filmemacher werden auf den talentierten Jungschauspieler aufmerksam.

Mit Lena Dunham am Set von „Girls“ in Williamsburg: Adam Driver. Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Es folgen vielversprechende Rollenangebote im profilierten US-Autorenkino: Mal cool-nerdiger Brooklyn-Hipster in Noah Baumbachs „Gefühlt Mitte Zwanzig“ (2014), mal Musiker im Drama „Inside Llewyn Davis“ (2013) der Coen-Brüder. Mit der Verkörperung des neurotischen Schurken Kylo Ren in „Star Wars – Das erwachen der Macht“ (2015) erklimmt der 1,89m Riese Adam Driver endgültig den Hollywood-Olymp. Besonders seine Wandlungsfähigkeit wird von Film-Kritikern in höchsten Tönen gelobt. Zuletzt ist der 33-Jährige als verträumt-introvertierter Busfahrer in Jim Jarmuschs Außenseiter-Porträt „Paterson“ (2016) zu sehen.

Adam Driver abgemagert in „Silence“: Foto: Concorde

Für die Rolle des Paters Francisco Garpe in seinem aktuellen Kinofilm „Silence“ (2016) geht Adam Driver sogar bis an seine körperlichen Grenzen: Die Hauptfiguren im Film haben eine zweijährige Reise von Portugal nach Japan hinter sich, alles dreht sich um Essensknappheit und Verzicht, sie sind am Ende ihrer Kräfte.

Driver war es wichtig, genau diese enormen körperlichen Entbehrungen auf die Kinoleinwand zu transportieren: Als Konsequenz nimmt der US-Amerikaner ganze 23 Kilo ab – das Extremste, das Adam Driver für die authentische Darstellung einer Filmrolle bislang gemacht hat.





klatsch-tratsch.de verlost zum Kinostart von „Silence“

– 1 x Paravent von Japanwelt.de im Wert von 159 EUR

– 2 x Papiertasche von Japanwelt.de im Gesamtwert von 100 EUR

– 2 x Hörbuch zum Film von SEPTIME im Gesamtwert von 38 EUR

– 3 x 2 Kinofreikarten

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein! Schreib uns bis zum 9. März 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte “Silence“ + Wunschpreis!

Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Zur Tragetasche: 2x Japanische Paper Kraft-Tasche aus 100% recycelten Papier. Die praktische Papiertasche im modernem Design ist wasserdicht, abwaschbar und in der Haptik ähnlich wie Leder – nur eben aus Papier! Ein neuartiges Designstück aus dem Hause Japanwelt.