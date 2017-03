Lilly und Boris Becker vom langen Eheleben gezeichnet

Mittwoch, 01. März 2017, 12:59 Uhr

“Liebst du mich noch, wenn ich alt bin?”, fragen sich ja viele Paare (naja, wohl eher die Frauen), wenn sie das erste Mal über das gemeinsame Älterwerden nachdenken.

Boris (89) und Lilly Becker (80). Foto: VOX / Benno Kraehahn

VOX versucht darauf Antworten zu finden – mit einer durchaus originellen Idee: Was geschieht, wenn das Versprechen „Mit dir möchte ich alt werden“ innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt?

In der neuen Talkshow „The Story of my Life“ mit Gastgeberin Désirée Nosbusch stellen sich folgende sechs Promi-Paare diesem spannenden Experiment: Traumpaar Boris & Lilly Becker, der derzeit im TV omnipräsente Fabian Hambüchen & Marcia Ev, Nathalie Volk & Frank Otto, Rebecca Mir & Massimo Sinató sowie Thomas Heinze & Jackie Brown und Guido Maria Kretschmer & Göttergatte Frank Mutters!

Désirée Nosbusch (hier mit 52). Foto: VOX / Benno Kraehahn

In jeder Folge lassen versierte Maskenbildner eines der Paare in zwei Schritten optisch um Jahrzehnte altern. Wie ist es, dem geliebten Partner plötzlich um Jahrzehnte gealtert gegenüberzusitzen? Was geht in den Promis vor und welche ungeahnten Gefühle löst es aus, wenn man unvermittelt in sein Zukunfts-Gesicht blickt? Neben den unterschiedlichen, emotionalen und berührenden Reaktionen ist im Laufe der plötzlichen Alterungsstufen auch Zeit für substanzielle Fragen. Denn im Gespräch mit Désirée Nosbusch gilt herauszufinden: Haben die beiden Liebenden nun – angesichts ihres Alters – einen anderen Blick auf ihre kommende Zeit? Wie und wer werden sie wohl sein und was ist ihnen wirklich wichtig, wenn sie jetzt an später denken?

Vormerken: „The Story of my Life“ (ab 11.04. dienstags um 20:15 Uhr)