Verlosung: Tini Stoessel kommt und Du kannst sie treffen!

Mittwoch, 01. März 2017, 15:20 Uhr

Teenieschwarm Martina Stoessel kommt auf Deutschland-Tour! Und Du kannst dabei sein! Die 19-Jährige, die vor sechs Jahren die Hauptrolle in der Telenovela „Violetta“ bis zum Ende 2015 übernahm, war gestern in Hamburg.

Am Rande eines bewegenden Fantreffens verriet die schöne Argentinierin der ‚Bild‘-Zeitung: „Ich wohne noch bei meinen Eltern zu Hause in Buenos Aires. Da finde ich Ruhe und Geborgenheit, wenn ich mal Abstand von dem Rummel brauche.“ Vom 25. März bis zum 21. April geht sie auf Deutschland-Tour (die Termine sind ganz unten!) Und nun der Knaller:



Den Spitznamen „Tini“ haben Millionen von Fans in aller Welt der Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Martina Stoessel verpasst, die inzwischen als größter argentinischer Exportschlager des neuen Jahrtausends gilt: Berühmt wurde Stoessel in der Rolle der Violetta Castillo in der weltweit erfolgreichen Telenovela „Violetta“. Allein bei YouTube verzeichnet die Show mehr als 1,4 Milliarden Views weltweit; dazu hat sich auch der Soundtrack schon 3 Millionen Mal verkauft, die Bücher 7 Millionen Mal und die zur Serie gehörigen Tagebücher weitere 4 Millionen Mal.

Die 2015 absolvierte „Violetta“-Tour, die auch in Deutschland für ausverkaufte Konzerte sorgte, verkaufte allein in Europa, dem Nahen Osten und Afrika mehr als 1 Million Tickets; in Lateinamerika waren es allein 400.000.

Inzwischen in achtzehn Sprachen übersetzt und in knapp 140 Ländern zu sehen, wird „Violetta“ rund um den Globus vom Disney Channel ausgestrahlt. In den USA sicherte sich zuletzt Netflix die Rechte. Eine Mischung aus Musik, Drama, Tanz, Romantik und Komödie, erzählt „Violetta“ die Geschichte eines Teenager-Mädchens, das aus Europa nach Buenos Aires zurückkehrt, wo sie loyale Freunde vorfindet, sich verliebt und basierend auf ihrer Leidenschaft für die Musik eine erfolgreiche Gesangskarriere startet – und dabei natürlich all die Probleme und Herausforderungen des Heranwachsens umschiffen muss.

Übrigens: Der Kinofilm „Tini: Violettas Zukunft„ begeisterte im vergangenen Herbst bereits die Kinobesucher und bringt die Geschichte um den Teenager-Star Violetta am 23. März auch auf DVD und nur einen Tag später als Free-TV-Premiere im Disney Channel zu einem krönenden Abschluss!

Tourdaten:

25.03.2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, TINI: Get Me Started-Tour, 18:00 Uhr

26.03.2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, TINI: Get Me Started-Tour, 14:00 Uhr

09.04.2017 Wien, Wiener Stadthalle Halle D, TINI: Get Me Started-Tour, 14:00 Uhr

09.04.2017 Wien, Wiener Stadthalle Halle D, TINI: Get Me Started-Tour, 18:00 Uhr

11.04.2017 München, Olympiahalle München, TINI: Get Me Started-Tour, 18:00 Uhr

16.04.2017 Köln, LANXESS arena, TINI: Get Me Started-Tour, 14:00 Uhr

16.04.2017 Köln, LANXESS arena, TINI: Get Me Started-Tour, 18:00 Uhr

17.04.2017 Hamburg, Barclaycard Arena, TINI: Get Me Started-Tour, 18:00 Uhr

17.04.2017 Hamburg, Barclaycard Arena, TINI: Get Me Started-Tour, 14:00 Uhr

18.04.2017 Berlin, Mercedes Benz Arena, TINI: Get Me Started-Tour, 18:00 Uhr

20.04.2017 Oberhausen, König-Pilsener-ARENA, TINI: Get Me Started-Tour, 18:00 Uhr

21.04.2017 Oberhausen, König-Pilsener-ARENA, TINI: Get Me Started-Tour, 18:00 Uhr