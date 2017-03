Coldplay bringen Mini-Album raus: Neuer Song "Hypnotised"

Donnerstag, 02. März 2017, 13:55 Uhr

Coldplay veröffentlichen ein neues Album. Es trägt den Titel ‚Kaleidoscope‘ (wir berichteten) und umfasst auch den neuen Song der Band, ‚Something Just Like This‘, sowie den heute veröffentlichten Track ‚Hypnotised‘ zu Ehren des 40. Geburtstags von Frontmann Chris Martin.

Foto: James Marcus Haney

Das gesamte Album wird am 2. Juni veröffentlicht. Auch die Songs ‚All I Can Think About Is You‘, ‚Miracles 2‘ und ‚A L I E N S‘ werden darin enthalten sein. Der ‚Hymn For The Weekend‘-Sänger verkündete auf Instagram: „Hallo Leute. Wir werden am 2. Juni ein brandneues Album veröffentlichen. Es heißt ‚KaleidoscopeEP‘ und es hat fünf Songs. Hört euch den neuen Song vom Album an. Er heißt ‚Hypnotised‘ auf ‚coldplay.com‘. Wir hoffen, dass er euch gefällt. In Liebe, CM.“

Chris Martins Musikerkollege Alex Pall von den Chainsmokers verriet kürzlich gegenüber dem ‚Daily Star‘ über den Sänger: „In einem vorherigen Leben war er auf jeden Fall ein Raver. Er liebt es, zu tanzen. Da gibt es einen Einfluss von Tanzmusik in dem Songtext, eine Note, dasselbe Gefühl, das du bei diesen Tanzliedern bekommst. Ich kann fühlen, warum er sich dazu hingezogen fühlt, so wie wir uns zu seiner Musik hingezogen fühlen.“