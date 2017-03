Ed Sheeran: „Ich weiß, wann Taylor Swift neue Musik rausbringt“

Donnerstag, 02. März 2017, 18:56 Uhr

Britenstar Ed Sheeran (26) hat in einem ‚BBC’-Interview neues über seine gute Freundin Taylor Swift (27) und deren Musik verraten. Dessen drittes Album ‚Divide’ kommt morgen (3. März) heraus.

Auf die Frage, wann neues musikalisches Material seiner „Kumpeline“ folgen werde, antwortete der ‚Shape Of You’-Sänger: „Taylor wird vermutlich nichts bis Ende dieses Jahres veröffentlichen – Weihnachten ist die klügste Zeit, um etwas herauszubringen, weil da jeder Platten kauft.“ Und er witzelte weiter: „Also habe ich ein volles Jahr mit einfach nur Ed, die ganze Zeit.“ Wie ‚Just Jared’ zu berichten weiß, hätte Miss Swift anscheinend „traditionell“ den Oktober als Veröffentlichungstermin für neue Musik bevorzugt. Ob das auch dieses Jahr so sein wird, bleibt abzuwarten. Ed Sheeran sprach im Interview aber nicht nur über die Ex-Freundin von DJ Calvin Harris (33), sondern verriet auch Interessantes über sich.

Im letzten Jahr hätte er sich nämlich für seinen „geistigen Frieden“ nicht nur eine Pause von den sozialen Medien gegönnt, sondern sich auch komplett seines Smartphones entledigt. Erst kürzlich hatte der ‚Castle On The Hill’-Interpret übrigens erklärt, keine Angst davor zu haben, mit seiner neuen Musik nicht an frühere Erfolge anzuknüpfen. Sein Karrierehöhepunkt würde nämlich erst noch kommen, weil er sich stetig weiterentwickelt. Das Ergebnis dieser Entwicklung dürfen sich seine Fans schon morgen zu Gemüte führen! (CS)