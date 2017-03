GNTM heute: Haare ab, Haare dran, Haare rot, Haare blond

Donnerstag, 02. März 2017, 18:32 Uhr

InLos Angeles bekommen Heidi Klums Nachwuchsmodels in der heutigen Folge von ‚Germany’s next Topmodel‘ einen neuen Look. Mama Klum findet es super: „Ich liebe das Umstyling! Das ist immer ein besonderer Tag für die Mädchen, denn sie wissen nie, was mit ihnen passieren wird.“

Möchtegern Model Helena. Foto: ProSieben/Micah Smith

Haare ab, Haare dran, Haare rot, Haare blond – Heidi Klum und ihr Stylingteam haben in der vierten Folge „Germany’s next Topmodel“ für jedes Nachwuchsmodel den perfekten Look vorbereitet. Heidi Klum sagte dazu: „Ich fände es ja super, wenn wir einmal eine Umstyling-Folge hätten, in der keiner weint.“ Aber als die Stylisten zu Kamm und Schere greifen, vergeht einigen Models die Vorfreude auf den neuen Look schlagartig. Helena (18, Nebikon) erklärt: „Ich überlege, auszusteigen.“

Umfrage GNTM: Bruce Darnell ist der beliebteste Juror aller Staffeln

Thomas Hayo und Michael Michalsky stehen ihren Nachwuchsmodels in Los Angeles mit gut gemeintem Rat zur Seite. Thomas Hayo: „Ich habe nie etwas bereut, dass ich gemacht habe, sondern immer nur das, was ich nicht gemacht habe“. Lässt sich Helena überzeugen?

Contestantin Giuliana. Foto: ProSieben/Micah Smith

Anschließend setzen sich die Topmodel-Anwärterinnen im neuen Look beim Sedcard-Shooting vor der Linse von Starfotograf Bryan Bowen Smith (Orlando Bloom, Eva Mendes, Jennifer Aniston) in Szene. Heidi Klum: „Ich liebe Bryan Bowen Smith. Wir haben immer super viel Spaß und das ist toll. Aber für die Mädchen wird das schwer, da der Fokus nur auf ihnen selbst liegt. Keine Accessoires und Performances – es steht einfach nur das Model im Vordergrund.“

„Germany’s next Topmodel“ läuft immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.