"Guardians Of Galaxy Vol. 2": Der finale Trailer ist da

Donnerstag, 02. März 2017, 12:45 Uhr

Die Rockstars des Weltalls feiern ihre galaktische Comeback-Tour – die Guardians Of Galaxy! Vor dem akustischen Hintergrund eines brandneuen „Awesome Mix Vol. 2“ brechen sie in ein neues Abenteuer auf, das sie an die Grenzen des Universums führt.

Foto: Marvel Studios 2017

Dabei müssen die abgefahrensten Helden der Galaxie alles dafür tun, ihre total durchgeknallte neue Familie zusammenzuhalten, während sie dem Rätsel der wahren Herkunft von Peter Quill alias Star-Lord auf den Grund gehen. Auf ihrem schrägen Trip treffen sie auf alte Feinde, die zu neuen Verbündeten werden – und die sind auch dringend nötig im Kampf gegen die wirklich Bösen. Die Chance, die Galaxie zu retten, bekommt man schließlich nur zweimal!

Hier gibt es nun die neueste Performance der Guardians und ihrer Vorband Fleetwood Mac. Kinostart ist am 27. April.

Kreativkopf James Gunn („Guardians of the Galaxy“, „Slither“) bringt als Drehbuchautor und Regisseur die Band wieder vollständig zusammen: Chris Pratt als Peter Quill, Zoe Saldana als Gamora, Dave Bautista („James Bond 007 – Spectre”) als Drax, Vin Diesel und Bradley Cooper als Originalstimmen von Baumwesen Groot und Waschbär Rocket, Michael Rooker („Jumper”) als Yondu, Karen Gillan („The Big Short”) als Nebula und Sean Gunn („Gilmore Girls”) als Kraglin. Neu im Ensemble sind Pom Klementieff („Oldboy”), Elizabeth Debicki („Der große Gatsby,” „The Night Manager”), Chris Sullivan („The Knick,” „The Drop – Bargeld”) und Kurt Russell („The Hateful 8,” „Fast & Furious 7”).

Foto: Marvel Studios 2017

Foto: Marvel Studios 2017

Foto: Marvel Studios 2017