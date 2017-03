Jennifer Lopez: "Sie machen mein Leben einfach so viel besser"

Freitag, 03. März 2017, 9:47 Uhr

Jennifer Lopez ist dankbar für ihre Kinder. Die 47-jährige Sängerin, die gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony die neunjährigen Zwillinge Max und Emme großzieht, hält ihr Familienglück nicht für selbstverständlich.

Jahrelang hatte sie Angst, dass sie nie Mutter werden würde. Heute nennt Lopez ihre beiden Sprösslinge liebevoll ihre „Kokosnüsse“. Über die beiden sagt der ‚Shades of Blue‘-Star: „Sie machen mein Leben einfach so viel besser. Ich werde immer dankbar sein. Ich hatte erst spät Kinder und ich dachte fast, dass es mir nie passieren wird. Mir ist wirklich klar, dass ich gesegnet bin. Ich halte es nicht einen einzigen Tag lang für selbstverständlich.“

Die ‚On the Floor‘-Interpretin brachte die Zwillinge im Alter von 38 Jahren zur Welt, nachdem sie eine Reihe gescheiterter Beziehungen hinter sich hatte. Derzeit arbeitet JLo gleichzeitig an ihrer Las Vegas-Show sowie an ihrer neuen TV-Show. Außerdem probt sie für ihr anstehendes ‚NBC‘-Live-Musical ‚Bye Bye Birdie‘. Gemeinsam mit ihren Kindern fühlt sie sich wie „fahrendes Volk“. Auf die Frage, wie sie das alles unter einen Hut bringt, antwortet Lopez in der ‚Today‘-Show: „Ich mache einen Tag nach dem anderen. Wir geben unser Bestes.“