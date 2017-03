Tori Spelling: Kind Nr. 5 ist da

Ein volles Haus hatte das Schauspieler-Paar Tori Spelling und Dean McDermott eh schon. Jetzt haben die beiden erneut Nachwuchs bekommen. Der Neuzugang mit dem Namen Beau Dean ist nun Kind Nummer fünf für die beiden.

Das Schauspieler-Paar Tori Spelling (43, „Beverly Hills, 90210“) und Dean McDermott (50, „Open Range – Weites Land“) sind am gestrigen Donnerstag erneut Eltern geworden. „Wir sind unendlich verliebt in unser Baby Beau. Er ist ein wahrer Segen und seine Brüder und Schwestern waren überglücklich, ihn zu treffen“, erklärte Spelling gegenüber dem US-Magazin „People“. Sohn Beau Dean ist das fünfte gemeinsame Kind des Paares. Er kam dem Bericht zufolge am Nachmittag (Ortszeit) zur Welt.

We are so excited to announce the birth of the newest member of the McDermott family! Please join us in welcoming Beau Dean McDermott. pic.twitter.com/xPCK25cBHV

— Tori Spelling (@Tori_Spelling) 3. März 2017