Orlando Bloom: Hat er etwa schon eine Neue?

Freitag, 03. März 2017, 12:48 Uhr

Orlando Bloom tröstet sich angeblich schon mit einer Neuen über die Trennung von Katy Perry hinweg. Erst diese Woche war bekannt gegeben worden, dass der ‚Herr der Ringe‘-Darsteller und die ‚Chained to the Rhythm‘-Sängerin in Zukunft getrennte Wege gehen.

Foto: Charlie Steffens/WENN.com

Das Traumpaar war insgesamt rund ein Jahr zusammen gewesen. Doch es sieht so aus, als ob der Schauspieler das Beziehungsaus nicht sonderlich schwer nehmen würde. Gerüchten zufolge soll er Erin McCabe näher gekommen sein, die die Tochter von Les McCabe ist, dem Präsidenten der Wohltätigkeitsorganisation ‚Global Green‘. Am Sonntag (26. Februar) wurden die zwei flirtend bei den Oscars gesehen. Doch das war nicht das erste Mal, dass sie in der Nähe des jeweils anderen erwischt wurden: Auch bei einer Geburtstagsparty für Regisseur Ariel Vromen und Produzent Tommy Alastra ein paar Tage vorher wurden sie bereits beim Turteln gesichtet.

Ein Insider berichtete der Kolumne ‚Page Six‘: “[Orlando und Erin] haben viel geflirtet und waren die ganze Zeit zusammen.“ Was wohl seine Ex dazu sagt? Zuletzt hatte Katy auf jeden Fall betont, dass kein böses Blut zwischen ihr und dem Hollywood-Star herrschen würde. Auf Twitter machte sie ihrem Frust freien Lauf: “Wie wäre es, wenn wir 2017 mal anders denken? Man kann immer Freunde bleiben und seine ehemaligen Partner lieben! Niemand ist ein Opfer oder ein Bösewicht, kümmert euch um euer Leben!“