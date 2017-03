Peter Dinklage: Der kleine Große wird wieder Vater

Freitag, 03. März 2017, 12:35 Uhr

Peter Dinklage und seine Frau erwarten ihr zweites Kind. Der nur 1,35m kleine ‚Game of Thrones‚-Darsteller und Erica Schmidt erwarten laut dem ‚People‘-Magazin gegen Ende des Jahres ein Geschwisterchen für ihre fünfjährige Tochter Zelig.

Das Paar, das 2012 heiratete, besuchte am Mittwoch (1. März) die Premiere der Broadway-Show ‚All the Fine Boys‘, bei der die 41-Jährige Regie geführt hatte. Doch nicht nur das Stück sorgte für Aufsehen, sondern besonders die Babykugel, die die werdende Mutter unter ihrem knöchellangen Kleid nicht mehr verstecken konnte.

Auf anderen Fotos wurde es dann noch deutlicher: Ein Teil der Besetzung stand um die schöne Schwangere herum und legte behutsam die Hände auf die runde Babykugel. Im Jahre 2011, kurz nach der Geburt seiner Tochter, betonte der 47-jährige Schauspieler in seiner Dankesrede bei den Emmys seine Liebe zu der Regisseurin und sagte, nachdem er den Preis als bester Nebendarsteller in der Drama-Serie ‚Game of Thrones‘ erhalten hatte: „Ich liebe dich, Erica. Du bist wundervoll.“

Bei ihrem ersten Ausgeh-Abend nach der Geburt ihrer Tochter meinten die beiden bei den Golden Globes über das Leben als Eltern: „Alles läuft gut bisher. Heulen hat noch niemanden umgebracht. Na ja, vielleicht doch.“ Neben dem privaten Glück läuft es für den 1,35 Meter großen Schauspieler auch beruflich weiter einwandfrei: So wird er auch in der siebten Staffel der beliebten Fantasy-Serie wieder zu sehen sein. Ein deutscher Starttermin wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.