Rita Ora: "So kann ich auch gut Aggressionen abbauen"

Freitag, 03. März 2017, 11:58 Uhr

Britenstar Rita Ora singt, schauspielert und modelt auch erfolgreich. Somit ist ihr Terminkalender voll! Um alles zu schaffen, muss sie topfit sein. Jetzt verrät die Britin, wie sie sich in Form bringt.

Foto:: Tony Oudot/WENN

Natürlich trainiert sie regelmäßig für einen solchen Mega-Body! Ihr Job als Unterwäschemodel ihrer eigenen Kollektion für die Wäschemarke Tezenis ist dafür die beste Motivation. Einseitiges Training ist jedoch nichts für sie. Dazu verriet sie im Gespräch mit dem Magazin ‚Joy‘: „Beim Sport brauche ich Abwechslung! Boxen ist super – da kann ich auch gut Aggressionen und Stress abbauen“, so die 26-Jährige. Und auch in ihrer Freizeit setzt die Sängerin auf viel Bewegung, so spielt sie beispielsweise liebend gern Tischtennis mit Freunden.

Außerdem achtet Rita auf ihre Ernährung und vermeidet sie Heißhungerattacken am nächsten Tag, in dem sie einfach bis zu neun Stunden schläft. Und wenn der Bauch dann doch mal knurrt, gibt es Selbstgemachtes: „Wenn ich koche, weiß ich, was drin ist! Mein Lieblingsgericht: Salat mit Avocado und Hähnchen. Macht super satt und schlank!“