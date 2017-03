Schlag den Star: Alexander Klaws gegen Joey Kelly

Freitag, 03. März 2017, 21:25 Uhr

Extremsportler gegen den ersten DSDS-Gewinner – wer gibt im Duell der Muskeltiere den Ton an? Sänger Joey Kelly (44) tritt gegen Musicaldarsteller Alexander Klaws (33) bei „Schlag den Star“ am Samstag, 11. März 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben an.

Bei „Schlag den Star“ kämpfen die beiden Musiker in bis zu 15 Spielrunden um 100.000 Euro. Kommentiert werden die Spiele von Elmar Paulke. Elton führt durch den Abend und begrüßt als musikalische Show-Acts Yvonne Catterfeld, Tokio Hotel und Soul-Sängerin Joy Denalane live im „Schlag den Star“-Studio.

Joey Kelly (44) feierte mit der Kelly Family musikalische Rekorde: Mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern gehört die Gruppe zu den erfolgreichsten Musik-Acts der vergangenen Jahrzehnte. Seit Mitte der Neunziger betreibt Kelly Ausdauersport. Mit über 50 Marathonläufen, der Teilnahme am Ironman und dem Ultraman und anderen Herausforderungen wie beispielsweise einem zehntägigen Wettlauf zum Südpol bei 40 Grad minus, hat sich Kelly einen Namen als Extremsportler gemacht. Joey Kelly holte unter anderem vier Mal Gold bei der „TV total Wok-WM“, zwei Mal Gold beim „TV total Turmspringen“ und siegte sieben Mal bei der „TV total Stock Car Crash Challenge“.

Der frischgebackene Familienvater Alexander Klaws (33) ist Musiker und ausgebildeter Musical-Sänger und wurde für seine Rolle beim Disney-Musical „Tarzan“ gefeiert, die er drei Jahre lang in Hamburg und bis Ende April noch in Oberhausen verkörpert. Abend für Abend läuft er hier zu sportlichen und akrobatischen Höchstleistungen auf, fliegt vier Meter pro Sekunde an der Liane über die Köpfe der Zuschauer. Kondition beweist er nicht nur im Theater – 2003 „bezwang“ er Pop-Titan Dieter Bohlen und war der erste Gewinner der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Darüber hinaus stand der bekennende BVB-Fan und frischgebackene Vater unter anderem für „Tanz der Vampire“, „Jesus Christ Superstar“ oder „Saturday Night Fever“ auf der Bühne und wurde für seine Leistungen mehrfach ausgezeichnet. Im Sommer wird er als Old Surehand (siehe Foto) in Bad Segeberg bei den diesjährigen Karl-May-Spielen auftreten.

Klaws hat zwei Nummer-eins-Alben und verkaufte in seiner Karriere als Popmusiker bis heute mehr als drei Millionen Tonträger.