Umfrage: Jeder Zweite will "Wetten, dass..?" zurück

Freitag, 03. März 2017, 11:46 Uhr

Die Deutschen haben offenbar Sehnsucht nach „Wetten, dass..?“. Zwei Jahre und zwei Monate nach dem Aus würde fast jeder Zweite den ZDF-Show-Klassiker gern wieder sehen. Das ergab eine aktuelle Repräsentativ-Umfrage von Emnid* für die Fernsehzeitschrift „Auf einen Blick“.

Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk 2011 in der Show. Foto: WENN

In der Umfrage wurde gefragt: „Welche TV-Show würden Sie gern wieder sehen?“. 45,5 Prozent der Befragten nannten „Wetten, dass..?“ (am erfolgreichsten mit Thomas Gottschalk) – das war klar der erste Platz. Auf Position zwei folgte „Schlag den Raab“ mit 28,5 Prozent. Der dritte Rang ging an „Dalli Dalli“ mit 22,5 Prozent. Interessant: Bei den unter 30-Jährigen wollen sogar 60 Prozent „Wetten, dass..?“ zurück. Doch fürs ZDF sei die Show kein Thema mehr, hieß es auf Anfrage der Zeitschrift.

Unklar bleibt, wieviele in welchen Altersgruppen befragt wurden.

Die Platzierungen:

1. Wetten, dass..? 45,5 Prozent

2. Schlag den Raab 28,5 Prozent

3. Dalli Dalli 22,5 Prozent

4. Spiel ohne Grenzen 20,7 Prozent

5. Am laufenden Band 19,9 Prozent

6. Was bin ich? 19,2 Prozent

7. Der große Preis 15,0 Prozent

8. Einer wird gewinnen 15,0 Prozent

9. Montagsmaler 14,6 Prozent

10. Geld oder Liebe 12.0 Prozent

11. Traumhochzeit 11,1 Prozent

12. Auf Los geht’s los 10,4 Prozent

13. Musikantenstadl 9,9 Prozent

14. Musik ist Trumpf 9,6 Prozent

15. Die 100.000 Mark Show 8,3 Prozent

* Emnid, 1003 Befragte, Mehrfachnennungen waren möglich