Verlosung: "SMS für dich" jetzt für Zuhause

Freitag, 03. März 2017, 18:10 Uhr

Die Liebe in Zeiten der Kurzmitteilung: Das ist der Stoff, mit dem Schauspielerin („Fack Ju Göhte 1+2“, „Traumfrauen“) ihr Kinodebüt als Regisseurin von „SMS für dich“ gibt, einer leichten und berührenden romantischen Komödie über die kleinen Schritte, die zur großen Liebe führen.

Foto: Warner Bros.

Zusammen mit Friedrich Mücke („Vaterfreuden“, „What A Man“), Nora Tschirner („Keinohrhasen“, „Zweiohrküken“), Frederick Lau („Traumfrauen“, „Victoria“), Friederike Kempter („Oh Boy“, „Kokowääh“) und Katja Riemann („Fack Ju Göhte 1+2“) lädt sie ihr Publikum ab 16. Februar zum romantischsten Filmabend des Heimkino-Frühlings ein.

Und darum geht’s: Clara (Karoline Herfurth) kommt einfach nicht über den Verlust ihrer großen Liebe Ben hinweg, der vor zwei Jahren bei einem Autounfall gestorben ist. Selbst ihrer forschen Mitbewohnerin Katja (Nora Tschirner) gelingt es nur mühsam, ihre Freundin zurück ins Leben zu manövrieren.

Stattdessen schreibt Clara voller Wehmut SMS an Bens alte Handynummer … ohne zu ahnen, dass die Nummer gerade neu vergeben wurde. So landen ihre liebevollen, romantischen Erinnerungen direkt auf dem Display des Sportjournalisten Mark (Friedrich Mücke). Verblüfft und zugleich berührt liest dieser die SMS-gewordene Sehnsucht … und schlittert in seiner Verwirrung bei seiner Freundin Fiona (Friederike Kempter) von einem Fettnapf in den nächsten. Trotzdem: Er muss die mysteriöse Unbekannte unbedingt finden und spannt auch seinen besten Freund David (Frederick Lau) in die Suche ein …

Foto: Warner Bros.

Foto: Warner Bros.

SPECIALS auf DVD:

· Making-of

· Die Geschichte

· Am Set mit Karoline

· Die Dreharbeiten

· 10 Character Pods

· Auf der Premiere

· Musikvideo „Shape of Love“ aus dem Album RAW von Femme Schmidt