Goldene Kamera: Stars auf dem Roten Teppich

Samstag, 04. März 2017, 21:15 Uhr

Elegante Kleider und ein Lächeln für die Fotografen: Die Verleihung der Goldenen Kamera hat zahlreiche Stars auf den roten Teppich gelockt. Jane Fonda, Nicole Kidman und Colin Farrell brachten einen Hauch Hollywood nach Hamburg.

Die britischen Sänger Ed Sheeran (l) und James Blunt posierenderweise. Foto: Daniel Reinhardt

Schaulaufen auf dem Roten Teppich für die Goldene Kamera: Hollywood-Stars und deutsche Filmprominenz sind am Samstagabend zur Verleihung des Film- und Fernsehpreises in die Hamburger Messehallen gekommen. Hunderte Fans warteten, um einen Blick auf Jane Fonda, Nicole Kidman oder Colin Farrell zu erhaschen.

Im schwarzen Anzug, die Hände lässig in den Hosentaschen, präsentierte sich der 40-jährige Farrell den Fotografen. „Ich bin sehr dankbar“, sagte er den wartenden Journalisten über seine Auszeichnung als bester internationaler Schauspieler bei der Goldenen Kamera.

Bester Schauspieler International Colin Farrell und Steven Gätjen. Foto: Goldene Kamera/Eventpress

Nicole Kidman, die als beste internationale Schauspielerin die Goldene Kamera erhielt, zeigte sich in einem langen Abendkleid mit Blumen-Applikationen und viel Vorfreude auf dem Roten Teppich: „Ich will loslegen!“, beschrieb die lachende Kidman ihre Stimmung kurz vor dem Beginn der Sendung.

Ein weiterer Stargast des Abends, die 79-jährige Jane Fonda, erschien in rot-schwarz-weißer, figurbetonter Abendgarderobe.

Teilweise war der Ansturm auf dem roten Teppich so groß, dass die Gäste warten mussten, bevor sie über ihn schreiten konnten. Zu den Ersten, die sich den Fans und Fotografen präsentierten, gehörten die Schauspieler Matthias Matschke und Marie-Luise Marjan. Auch der Schlagerstar Roberto Blanco und Fernsehkoch Horst Lichter waren unter den frühen Gästen.

Armin Rohde – mit schwarzer Sonnenbrille – machte Faxen für die Fotografen. Zu der live im ZDF übertragenen Show, deren Ausrichter die Funke Mediengruppe ist, wurden 1200 Gäste erwartet.

Ankunft der australischen Schauspielerin Nicole Kidman. Foto: Christian Charisius

In einigen nationalen Kategorien sollten die Gewinner erst in der Show bekanntgegeben werden. Andere Gäste brauchten nicht mehr nervös zu sein, sie standen bereits als Preisträger fest – so wie die TV-Journalisten Caren Miosga, Marietta Slomka und Peter Kloeppel, die stellvertretend für ihre Redaktionen in der Kategorie „Beste Information“ ausgezeichnet wurden. „Ich bin ganz froh, dass ich gar nicht aufgeregt sein muss, weil wir schon wissen, dass wir alle drei – nämlich RTL, ARD und ZDF – zusammen die Auszeichnung bekommen“, sagte Miosga, die in einem langen, schulterfreien Kleid zu der Gala gekommen war. (Stephanie Lettgen und Oliver Beckhoff, dpa)