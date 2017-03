Let's Dance: Giovanni Zarrella ersetzt Pietro Lombardi

Samstag, 04. März 2017, 8:48 Uhr

Giovanni Zarrella wird für Pietro Lombardi bei ‚Let’s Dance‘ antreten. RTL machte den Wechsel gestern Abend (3. März) offiziell. Damit sind die 14 Promi-Teilnehmer der Tanz-Show vollständig. Der beliebte Sänger und Realitystar Pietro Lombardi musste auf seine Teilnahme leider verzichten.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Er hatte sich kurz vor Beginn der zehnten Staffel beim Fußballspielen ordentlich am Knöchel verletzt. Damit räumt der 24-Jährige den Platz für Giovanni. Dem 38-jährige Italiener, der mit Jana Ina Zarrella verheiratet ist und mit ihr den achtjährigen Sohn Gabriel Bruno hat, liegt laut seinem guten Freund Pietro Rhythmus im Blut. Über seine Vertretung zeigt er sich sehr zufrieden. „Happy. Mein großer Bruder Giovanni wird für mich einspringen bei ‚Let’s Dance. Ich freue mich so sehr und er wird das Ding nach Hause holen. Ich werde jeden Freitag da sein und dich unterstützen. Love u Bro“, schreibt er begeistert auf Facebook. Als Tanz-Partnerin bekommt er die Profitänzerin Christina Luft an seine Seite.

Auch die schöne Brünette tanzt dieses Jahr zum ersten Mal mit. Der ehemalige Bro’Sis-Sänger hat schon viel Bühnen- und Tanzerfahrung sammeln können. Mal schauen, ob ihm das zugute kommt. Die Kennenlernshow (24. Februar) hatte die beiden verpasst. Bei der nächsten Show am 17. März müssen sie nun beweisen, dass sie auch mit weniger Training mit den anderen Kandidaten mithalten können. (Bang)