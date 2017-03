Adameva: Nena-Tochter Larissa Kerner mit neuer Single

Montag, 06. März 2017, 18:20 Uhr

Was ist, wenn Liebe anders ist, als sie sich gehört? Nicht einfach oder schwer, sondern zweifach und leicht. Was ist, wenn man in Zwei verliebt ist? Bricht dann das Herz entzwei oder schlägt es doppelt so laut?

Foto: Vitali Gelwich

Larissa Kerner, wundervolle Tochter der ebenso wunderbaren Pop-Ikone Nena, und Marie Suberg a.k.a. ADAMEVA werfen auf ihrer zweiten Single „Perlen“ alle Vorstellungen, wie Liebe zu funktionieren hat, über Bord. Nicht-glücklich-machenden Konventionen weint das Künstlerinnen-Duo aus Hamburg keine Träne nach.

ADAMEVAs „Perlen“ ist seit kurzem als limitiertes, perlweißes 7„Vinyl, als Download und Stream erhältlich.