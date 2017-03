Best „Hair Dress“ of the Day (455): Katy Perry’s neuer Look

Montag, 06. März 2017, 20:02 Uhr

Anlässlich der iHeart Radio Music Awards am Sonntagabend in Los Angeles zeigte sich der frischgetrennte Superstar Katy Perry mit einem neuen Look auf dem roten Teppich und zog alle Blicke auf sich.

Katy Perry in August Getty

Die 32-Jährige erschien in einer stilvollen, bodenlangen Robe des Designers August Getty. Das schicke Dress überzeugte modern und elegant. Der edle Schnitt mit Corsagenoberteil und einem nach unten weit werdenden Rock setzte Katys Kurven in Szene und zauberte eine glamouröse Silhouette. Hingucker war das mondäne Muster in Weiß und schimmerndem Silber.

Die Sängerin kombinierte ihr Kleid mit goldenem Schmuck und luxuriösen, silbernen Ohrringen. Roter Nagellack bestach als frühlingshafter Akzent.

Doch nicht nur Katys Outfit sorgte für den Wow-Effekt, besonders ihre neue Frisur erregte Aufsehen. Mit langem schwarzen Haar kennt man die Entertainerin aus Videos wie „I Kissed a Girl“ oder „Teenage Dream“. Vor einigen Wochen wechselte sie bereits zu einem angesagten, blonden Bob. Doch nun ist die lange Mähne endgültig ab und Katy zeigte sich mit cooler Kurzhaarfrisur und modernem Side-Cut.

Eine große Veränderung, die Katy jedoch hervorragend steht. Wir sind von ihrem neuen Styling begeistert und küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)