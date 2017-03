Shannen Doherty fühlt sich besser

Montag, 06. März 2017, 9:23 Uhr

Shannen Doherty kann wieder lachen. Die ehemalige ‚Beverly Hills 90210‘-Darstellerin fühlt sich viel stärker, nachdem sie ihre Chemotherapie sowie die Bestrahlung im Kampf gegen den Brustkrebs hinter sich gebracht hat.

Am Samstag (04. März) konnte sie schon wieder die ‚Animal Hope and Wellness Foundation‘-Gala moderieren und schritt dabei mit dem Gründer der Organisation, Marc Ching, über den roten Teppich. Dem ‚People‘-Magazin verriet Doherty: „Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich großartig und bin sehr glücklich. Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf, glücklich, dass ich neben Marc stehen darf, glücklich, dass ich Teil dieser Organisation sein darf, glücklich, dass wir eine Stimme für die Stummen bekommen. Einfach glücklich.“

Mehr zu Shannen Doherty: Letzter Tag der Chemotherapie

Ein Beitrag geteilt von ShannenDoherty (@theshando) am 4. Mär 2017 um 20:46 Uhr

Erst kürzlich postete Doherty auf ihrer Instagram-Seite eine Nachricht, die anderen Krebspatienten Mut machen sollte. In dem Clip ist die Darstellerin nämlich zu sehen, wie sie an einem Tanzkurs teilnimmt und trotz Krebs Vollgas gibt. Dazu schrieb sie: „Strahlentherapie macht müde. Es reichert sich in dir an und manchmal kämpfst du einfach nur darum, deine Augen offen zu halten. Man kann sehen, wie müde ich hier bin, aber ich bewege mich trotzdem!! Jede Art von Bewegung ist gut während der Behandlung – nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. #cancerslayer @jammalibu@themamarosa“.