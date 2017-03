Bachelor Sebastian Pannek zweifelt an Kandidatinnen?

Dienstag, 07. März 2017, 11:45 Uhr

Wollen die Kandidatinnen der Kuppelshow „Bachelor“ Herrn Sebastian Pannek (30) eigentlich wirklich kennenlernen oder nur berühmt werden? Der Junggeselle ist jedenfalls bei einigen Damen skeptisch, wie er jetzt in einem Interview verriet.

Viola und Sebastian kommen sich gefährlich nah. Foto: RTL

„Mir ist es wichtig, die unterschiedlichen Charaktere kennenzulernen und zu sehen, welche meint es ernst, welche wäre was für mich“, verrät der 30-Jährige im Interview mit dem Magazin ‚Closer‘. „Dass unter den 22 Mädchen die eine oder andere mit einem Auge darauf schaut, dass sie berühmt wird oder mit dem gewonnenen Bekanntheitsgrad ein paar Euro verdient, kann gut sein.“ Und seine Befürchtungen haben sich bereits bewahrheitet.

Bei Contestantin Evelyn Burdecki beispielsweise, die bereits in der ersten Folge ausgeschieden ist, scheint es fast, als habe die 28-Jährige nie vorgehabt, das Herz von Sebastian zu erobern. Sie postete auch gerade ein Bild mit Ex-Bachelor Paul Janke und schrieb dazu: „Mal den wahren Bachelor kennengelernt.“ Und außerdem soll sie seit zwei Jahren liiert sein, wie das Blatt zu wissen glaubt.

Die schöne Evelyn einsam am Strand. Aber glücklich. Foto: RTL / Marie Schmidt

Viola Kraus (26), amtierende Miss München und Miss Süddeutschland, nutzte ihre TV-Präsenz für die Miss Germany-Wahl, wo sie allerdings scheiterte. Wogegen ja nix einzuwenden wäre. Trotz dieser Geschichten zieht Sebastian ein positives Resümee: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Großteil es ernst meint.“ Naja, wie heißt es so schön: Wer It-Girl werden will geht zum Bachelor. Oder zu Germany’s next Topmodel.





Derweil sind nur noch fünf Mädchen im Rennen. Nach ihrer Zeit in Miami fliegen die verbliebenen fünf Frauen in der morgigen Folge mit dem Bachelor nach New Orleans. Sebastian: „Ich denke, so ein Ortswechsel ist ganz schön, um die Mädels mal von einer anderen Seite kennen zu lernen. Ich freue mich auf eine wunderbare Zeit“. Mit Kattia, Viola, Erika, Inci und Clea-Lacy erkundet der begehrte Junggeselle per Street Car die Stadt, bevor es zum Feiern auf die berühmt-berüchtigte Bourbon Street geht. Dass Viola dem Bachelor dabei besonders nahe kommt, sorgt nicht gerade für Begeisterung. Wie gehen die anderen Ladys mit der Situation um?

Sebastian und die Ladies verbringen einen ausgelassenen Abend. Foto: RTL

