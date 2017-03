Brooklyn Beckham und Chloe Grace Moretz: Sind sie wieder zusammen?

Dienstag, 07. März 2017, 18:09 Uhr

Bei Teenagern kann es in Liebesdingen schon einmal hin und her gehen – ist das nun auch bei Brooklyn Beckham (18) und Chloe Grace Moretz (20) der Fall?

Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Ein gestriger Instagram-Post des ältesten Sohnes von Ex-Fußballstar David Beckham (41) sorgt derzeit bei Fans für Spekulationen, der Teenie-Schwarm und die Schauspielerin könnten wieder ein Paar sein. Das kryptische Schwarz-Weiß- Bild zeigt nur einen kleinen Teil eines Kopfes (an einem Strand), der zu Chloe Grace Moretz gehören könnte. Zu dem Foto schrieb Brooklyn Beckham die Botschaft: „Kann es nicht bis Mai abwarten.“

Fans diskutieren seitdem, ob das bedeuten könnte, dass der frischgebackene 18-Jährige plane, sich da mit seiner Ex-(und Wieder?)-Freundin zu treffen.

Im Mai hätte das einstige Paar nämlich ihren ersten Jahrestag gefeiert, wenn sie zusammengeblieben wären. Was die Spekulationen um eine mögliche Versöhnung der beiden weiter anheizt ist die Tatsache, dass das Posting ihres Ex von der Jungschauspielerin mit einem ‚Like‘ versehen und dann mit einem Halbmond-Emoji kommentiert wurde. Einige Fans des ehemaligen Paares scheinen sich jedenfalls nichts sehnlicher zu wünschen, als sie erneut vereint zu sehen.

Ein Beitrag geteilt von bb (@brooklynbeckham) am 6. Mär 2017 um 12:25 Uhr

Da ist dann auch zu lesen: „Chloe könntest du bitte wieder mit Brooklyn zusammenkommen? Ihr seid wirklich toll zusammen“ oder auch: „Ihr seid aber SOWAS von wieder zusammen.“ Die beiden trennten sich im September letzten Jahres. In einem früheren ‚Elle’-Interview hatte Chloe Grace Moretz noch davon geschwärmt, welch große Unterstützung ihr Ex-Freund für sie sei. Sie verriet: „Versteht mich nicht falsch. Ich brauche keinen Mann für irgendetwas aber wenn ich mich unwohl fühle, dann sagt er: ‚Stopp. Schau, was du in Interviews sagst. Schau wofür du stehst. Höre deinen eigenen Worten zu, weil du genauso wunderschön bist, wie du sagst, dass du es bist.“ Sie fände es toll, dass so ein junger Mann eine Frau auf diese Weise sieht: „Ich meine, es bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Vielleicht haben sich die beiden dazu entschieden, diesen Weg wieder gemeinsam zu beschreiten? Das muss sich noch zeigen…(CS)