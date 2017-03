Ed Sheeran beobachtet seine Fans 6 Stunden lang auf Youtube

Dienstag, 07. März 2017, 12:14 Uhr

Ed Sheeran hat sich sechs Stunden lang die Reaktionen seiner Fans auf seine neuen Songs angeschaut. Der Singer/Songwriter veröffentlichte am Freitag (3. März) seine neue LP ‚Divide‘ und war neugierig, was die Leute darüber denken.

“Ich habe letzte Nacht sechs Stunden lang YouTube-Reaktionen angeguckt. Es bringt mich einfach die ganze Zeit zum lächeln“, schwärmt er. Der ‚Shape of You‘-Hitmacher offenbart außerdem, wie er seine dunkleren Songs unterwegs geschrieben hatte, als er seine Freundin Cherry Seaborn vermisst hatte. In einem Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ verrät der Künstler: „Ich habe meine Alben immer unterwegs auf der Straße geschrieben. Die Straße war nicht immer schön. Es ist nicht der stabilste Ort für eine Beziehung. Es gibt dunkle, dunkle Momente auf dem Album. Mein Leben ist nicht immer so, denn du kannst kein Album haben, wenn alles toll ist. Es muss Licht und Schatten haben.“

Obwohl der Künstler seine 24-jährige Freundin sehr vermisse, während er auf Tour ist, möchte der Rotschopf auch später noch als Musiker durch die Welt reisen. „Ich würde liebend gerne immer noch auf Tour gehen. Ich möchte das für den Rest meines Lebens machen.“