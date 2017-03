Jennifer Lopez ist Single. Sagt sie

Dienstag, 07. März 2017, 11:02 Uhr

Jennifer Lopez stellt ein für alle Mal klar, dass sie Single ist. Mit dem Sänger Drake laufe definitiv nichts mehr. Das erklärte die schöne zweifach Mama gestern (06. März 2017) in der ‘The Daily Show’.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Moderator Trevor Noah stellt der 47-Jährigen die Frage aller Fragen: “Ernsthaft, bist du mit Drake zusammen gekommen, weil du mich noch nicht kanntest?“ Die Sängerin fing sofort an zu Lachen und sagte dann: “Lass mich das mal klarstellen. Ich bin nicht mit Drake zusammen.“ Stattdessen sei sie noch immer auf dem Markt, woraufhin Noah ein “Hallelujah“ entfuhr. Zu den Umständen wollte sie nichts verraten: “Vielleicht ist das alles, was ich dazu sagen muss“, gestand sie. Jetzt kursieren schon neue Gerüchte um Jennifer Lopez die besagen, es gäbe ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Freund Ben Affleck.

Ein Vertrauter berichtete ‘Radar Online’, die beiden würden sich wieder annähern und hätten sich sogar schon getroffen: “Sie wurde rot, als er ihr zur Begrüßung einen Kuss gab. Da war so eine bestimmte Chemie zwischen den beiden. Es war so, als hätten sie sich nie getrennt.“ Angeblich stünde das ehemalige Paar jetzt wieder in regelmäßigem Kontakt. Von seiner Ex-Frau Jennifer Garner ist Ben Affleck zwar getrennt, die Scheidung ist jedoch noch nicht durch.