Sofia Vergara und Joe Manganiello: Eigenes Buch zum Jahrestag

Dienstag, 07. März 2017, 16:54 Uhr

Die Schauspieler Sofia Vergara (44) und Joe Manganiello (40) sind ein echtes Hollywood-Traumpaar. Regelmäßig wird dann auch über die jeweils bessere Hälfte in den höchsten Tönen geschwärmt – ganz wie es sich gehört.

Foto: Charlie Steffens/WENN.com

Dieses Mal war wieder einmal der Gatte des ‚Modern Family’-Stars dran, der gegenüber der ‚Cosmopolitan’ verriet, wie er seine Frau Stück für Stück eroberte. Der ‚Magic Mike’-Schauspieler gab da auch zu, dass er schon immer ein Auge auf die kolumbianisch-amerikanische Schönheit hatte. Daher machte er den ersten Schritt sogar schon bevor ihre Trennung von ihrem Ex-Verlobten Nick Loeb (41) offiziell wurde. Der 40-Jährige erklärte: „Ich war auf Pressetour, als ich herausfand, dass Sofia Single ist. Mein Kumpel ist ein Redakteur und sagte mir, dass sie es bald bekanntgeben werde.“

Um keine Zeit zu verlieren, jettete der Hals über Kopf verliebte neue Batman-Bösewicht quer durchs Land, um sie schnell zu einem ersten Date zu überreden. Die Verabredung verlief offensichtlich sehr erfolgreich, denn das Paar heiratete im November 2015 in Florida nach nur sechs Monaten Beziehung. Die Entscheidung dazu wäre dem Schauspieler auch nicht schwer gefallen, nachdem er den „mitfühlenden und umsorgenden Charakter“ seiner Frau erkannte. Er schwärmte: „Sofia und ich haben das Wohlergehen des anderen immer an die erste Stelle gesetzt und daher wusste ich auch, dass sie ‚die Eine’ ist.“ Wer über so viel Herzenswärme jetzt schon dahinschmilzt: es kommt noch besser. Das Paar ist natürlich immer noch so verliebt wie eh und je und zum ersten Jahrestag legte sich der ‚Magic Mike’-Star dann auch besonders ins Zeug.

Es gab nämlich ein etwa 40-seitiges, selbstgeschriebenes Buch für seine Liebste, das noch einmal ihr erstes Treffen und die „Braut-Werbephase“ rekapitulierte: „Ich liebe meine Frau sehr“, so Joe Manganiello ergänzend dazu. Bei so viel Romantik und Einfallsreichtum sollte sich doch jeder Mann eine Scheibe von dem Herrn abschneiden! Das Paar ist zusammen mit dem Sohn Manolo (24) der Schauspielerin übrigens kürzlich erst von einem Urlaub in Mexiko und auf Bora Bora zurückgekommen. Jetzt geht es für beide wieder an die Arbeit. In den USA läuft bereits die achte Staffel von ‚Modern Familiy’. Ab 9. März soll es auch hier soweit sein. Joe Manganiello wird in diesem Jahr seinerseits in ganzen fünf Filmen mitspielen – darunter unter anderem als Bösewicht Deathstroke in Ben Afflecks Batman-Solofilm ‚The Batman’. (CS)