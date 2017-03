Alessandra Meyer-Wölden: Neues vom Giga-Zwillingsbabybauch

Mittwoch, 08. März 2017, 9:05 Uhr

Alessandra Meyer-Wölden wird ihren Babybauch vermissen. Die 33-Jährige wird bald ihr viertes und fünftes Kind zur Welt bringen und schiebt bereits eine beachtliche Kugel vor sich her.

Ein Beitrag geteilt von Alessandra Meyer-Wölden (@ameyerw) am 6. Mär 2017 um 5:27 Uhr

Was für andere Frauen eine Last wäre, ist der Sportskanone sichtlich ans Herz gewachsen – sie beteuert, dass sie ihren riesigen Bauch vermissen wird. Unter ein Foto von sich schreibt Meyer-Wölden auf Instagram: „Ich werde meinen Bauch vermissen! Ich kann nicht glauben, dass ich bald die Mutter von fünf kleinen Engeln sein werde.“ Dies ist bereits die zweite Zwillingsschwangerschaft für die Schmuckdesignerin. Mit ihrem Ex Oliver Pocher zieht sie fünfjährige Zwillinge groß. Doch selbst mit den Pfunden mehr auf den Hüften lässt sie sich nicht davon abhalten, fit zu bleiben.

Meyer-Wölden gibt weiter Vollgas und bringt sogar noch ein paar Tanzeinlagen aufs Parkett. Auf Instagram postete sie kürzlich ein Video von ihrem Zumba-Kurs. In dem Clip sieht man eindeutig, dass sie sich auch mit Babybauch ziemlich gut bewegen kann. Dabei lacht sie auch noch fröhlich und hat sichtlich Spaß. „Vergiss niemals, jeden Moment zu genießen und Spaß zu haben“, schreibt die Blondine darunter.