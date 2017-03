Daniela Katzenberger: Bauchfrei-Fotos begeistern Fans

Mittwoch, 08. März 2017, 12:16 Uhr

Die Ludwigshavenerin Daniela Katzenberger sorgte mit Bauchfrei-Fotos im Netz für eine Welle der Begeisterung. Bei so viel Ehrlichkeit häufen sich die positiven Kommentare ihrer Fans. Die beliebte Ich-Darstellerin erntet für zwei auf Facebook gepostete Fotos, die sie in Sportkleidung zeigen, jede Menge Lob und Anerkennung von ihren Fans.

Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 7. Mär 2017 um 1:25 Uhr

In den sozialen Netzwerken zeigen sich Promi-Damen normalerweise gerne und oft makellos. Die Reality-TV-Darstellerin, die nicht mehr auf Mallorca leben will, überraschte jetzt jedoch mit selbstbewussten Fotos, die sie in ihrem neuen Sport-BH zeigen. Von ihren Fans gibt es für diesen ehrlichen Beitrag viele Komplimente. Am Dienstag postete die Katze die Bauchfrei-Bilder auf Facebook und schrieb dazu : „Guten Morgen, Sport-BH gekauft – Bauch einziehen hilft nix. Überlege, ob ich mich aufs Laufband stelle, aber von laufen war nie die Rede“. Dies kommentierte sie mit lachenden Smileys.





Zusätzlich gibt die Kult-Blondine noch einen authentischen Einblick in ihren Alltag und erklärt, dass sie noch die Wäsche machen müsse, Hunger habe und ihren Ansatz färben lassen müsse. Erstmal würde sie aber Kaffee trinken. Für so viel Selbstbewusstsein wird sie von ihren Fans direkt belohnt. Positive Kommentare wie „Ich liebe es, dass du einfach bist, wie du bist. So wundervoll natürlich!“ oder „Dein Körper ist perfekt, genauso wie du“ sammelten sich in kürzester Zeit unter ihren Bildern. „Es gibt keine Promi-Frau, die sympathischer und natürlicher ist als du!“, schmeichelt ein anderer Fan der 30-Jährigen. Mit so viel Zuspruch sollte es der Mutter der einjährigen Sofia auch leicht fallen, über das fehlende Sixpack hinwegzusehen.