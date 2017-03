Ed Sheeran: „Ich hatte Sex mit Frauen aus Taylor Swifts Clique“

Mittwoch, 08. März 2017, 19:43 Uhr

Ein neues Interview von Popstar Ed Sheeran (26), eine neue Gelegenheit, um Kollegin Taylor Swift (27) zu erwähnen (ein Name, der dem ‚Castle On The Hill’-Sänger derzeit verdächtig oft über die Lippen kommt).

Gegenüber dem ‚Rolling Stone’, dessen Cover der Britenstar zum ersten Mal zieren darf, verriet er dabei Intimes über die Freundinnen-Clique der 27-Jährigen. Ein dem Magazin zufolge betrunkener Mister Sheeran verkündete nämlich, dass er mit einigen Frauen aus dieser Truppe Sex hatte. Das ereignete sich, als er 2013 mit der Ex-Freundin von DJ Calvin Harris (33) auf Tour war aber er nannte keine Namen. Der Sänger erzählte: „Taylors Welt ist die der Promis. Ich war dieses 22-jährige komische britische Kind, das mit der größten Künstlerin Amerikas auf Tour ging, die all diese berühmten Freundinnen hatte.“

Und er ergänzte: „Es war sehr leicht…Ich fand mich häufig in Situationen, in denen ich gerade aufwachte und neben mich schaute und mich fragte: ‚Wie zum Teufel ist das denn passiert?“ Wer von den Damen die Ehre zuteil wurde, teilte der Herr (leider) nicht mit aber Wetten dürfen gerne entgegengenommen werden.

Ed Sheeran wurde Medienberichten zufolge jedenfalls einmal beim Verlassen des Hauses von Popstar Selena Gomez (24) gesichtet. Zudem gab es Spekulationen über eine Affäre mit Sängerin Ellie Goulding (30), die diese aber regelmäßig dementierte. Der 26-Jährige ließ jedoch auch dieses Mal die Gelegenheit nicht aus, seine Bewunderung und Unterstützung für seine Musikkollegin kundzutun. In den höchsten Tönen schwärmend verkündete er: „Taylor ist in diesem Sinne eine Besonderheit. Sie ist allgegenwärtig, weil sie die berühmteste Frau der Welt ist. Daher kann sie auch keine Entscheidung treffen, nicht in der Presse zu sein. Ich trete immer für Taylor ein.“ Muss es nicht schön sein, so einen verlässlichen Freund in der hart umkämpften Musikindustrie zu haben? (CS)