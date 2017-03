Madonna: Heiß in schwarz-weiß wie selten zuvor

Mittwoch, 08. März 2017, 12:32 Uhr

Madonna ist die provokanteste, radikalste und erfolgreichste Frau im Biz und schreibt seit fast 35 Jahren Musikgeschichte: mit gleichbleibendem Erfolg: Pop-Ikone Madonna!

Foto: Vogue/Condé Nast

Die Diva, die gerade zwei putzige malawische Zwillinge adoptierte, denkt mit 58 Jahren kein bisschen daran, sich zur Ruhe zu setzen – sie ist politischer denn je und engagiert sich leidenschaftlich gegen die Diskriminierung von Frauen, wie kürzlich beim Women’s March in Washington, wo sie mit ihrer wütenden Ansprache einmal mehr zur medialen Sensation wurde. ‚Vogue‘ Deutschland hat Madonna zum Shooting in New York getroffen. Für die April-Ausgabe, die zum Weltfrauentag am heutigen 8. März erscheint, inszenierte das Fotografen-Duo Luigi+Iango (dahinter stecken der Italiener Luigi Murenu und der Schweizer Iango Henzi) die Queen of Pop in einer 18-seitigen Modestrecke.

Foto: Vogue/Condé Nast

„In einer eher düsteren Zeit, in der Menschenrechte und die Freiheit der Kunst mehr und mehr eingeschränkt werden und in der die Frauenfeindlichkeit zunimmt, sieht Madonna dennoch Licht am Ende des Tunnels. Sie inspiriert uns immer wieder aufs Neue“, sagt VOGUE-Chefredakteurin Christiane Arp. „Auch in der Mode ist ein neuer Feminismus spürbar. Designer, Models und Fotografen spiegeln in ihrer Arbeit verstärkt den gesellschaftlichen und politischen Wandel wider.“

Die 18-seitige Fotostrecke mit Madonna erscheint heute in der April-Ausgabe von ‚Vogue‘. Ab dem 8.3. ist auch die neue Ausgabe von VOGUE Business, am Kiosk erhältlich.