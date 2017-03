Marion Cotillard: Macht sie hier Angelina Jolie nach?

Mittwoch, 08. März 2017, 20:46 Uhr

Zuletzt wurde Schauspielerin Marion Cotillard (41) bekanntlich eine Affäre mit ihrem ‚Allied’-Co-Star Brad Pitt (53) nachgesagt. In diversen Instagram-Selfies, die der Hollywoodstar gestern auf Instagram postete, zeigt sie nun eine auffallende Ähnlichkeit zu dessen Ex-Gattin Angelina Jolie (41).

Foto: Instagram

Der entsprechende Schmollmund – mit verdächtig fülligeren Lippen – fehlt „natürlich“ auch nicht, der diese Ähnlichkeit nur noch verstärkt. Lange dunkle Haare tun ihr übriges. Da stellt sich doch die Frage: Was will uns die mit ihrem zweiten Kind schwangere Dame damit sagen? Soll das etwa wirklich eine Anspielung auf Angelina Jolie sein und: hat sich die französische Schauspielerin dafür vielleicht sogar die Lippen aufspritzen lassen? Die Bilder kommentierte sie jedenfalls mit: „Sein oder nicht sein…Rock’n’Roll.“

Fans der Dame machten auf Instagram dann auch gleich ihrer Überraschung (und ihrem Entsetzen) über diese Bilder Luft. Da war dann zu lesen: „Neeeein Nein Nein Nein, hat sie ihre Lippen machen lassen??? Versucht sie, wie Angelina auszusehen oder was? Warum Gott.“

Und ein anderer User kommentierte: „Oh mein Gott. Sie sehen SO schlimm aus. Nein, sie war die wundervollste natürliche Schönheit. WARUM. Ich hasse Kylie Jenner dafür, diesen Trend ins Leben gerufen zu haben.“ Ein Sprecher der Schauspielerin versicherte jetzt gegenüber ‚Us Weekly’, dass sie sich ihre Lippen nicht habe „aufpumpen“ lassen. Zudem stammen die Fotos mit dunkler Perücke vom Set für die Dreharbeiten zum Film ‚Rock’N Roll’, in der auch ihr Freund Guillaume Canet (43) zu sehen ist. In dem Streifen, der letzten Monat in Frankreich veröffentlicht wurde, spielt sich das Paar übrigens selbst. Zuletzt zeigte sich Marion Cotillard dann auch am 13. Februar in Paris zur Premiere des Films in der Öffentlichkeit. Warum sie es aber genau jetzt für nötig hielt, die an Angelina Jolie erinnernden Bilder auf Instagram zu posten, weiß nur die Dame selbst…(CS)