Welshly Arms: Das ist der Soundtrack zum Kinospektakel "Power Rangers"

Mittwoch, 08. März 2017, 23:21 Uhr

„Legendary“ heißt der Song, mit dem die amerikanische Band Welshly Arms gerade die Charts erobert. Der Track ist eine Hymne über ungebrochenen Kampfgeist und Zusammenhalt. Welcher Titel könnte besser zu den legendären „Power Rangers“ passen als dieser?

Foto: Peter Larson

Sam Getz (Gitarre/Gesang), Brett Lindemann (Keys), Jimmy Weaver (Bass), Mikey Gould (Drums) sowie Bri und Jon Bryant (Background Vocals) verbinden die Einflüsse alter Helden wie Jimi Hendrix, Otis Redding, The Temptations und Howlin Wolf mit dem Timbre neuerer Erfolgsacts wie The Black Keys, Hozier und The White Stripes. Und machen daraus ihren ganz eigenen Signature (Throwback) Sound, irgendwo zwischen Blues, Rhythm und Soul und Garage Rock. Ihre aktuelle Single untermalt zudem TV-Spots für Hulu, Indian Motorcycles und die beliebte FOX-Show „Empire“. Dass die Band aus Cleveland, der Stadt der ‚Rock and Roll Hall of Fame‘ kommt, könnte also durchaus zur sich selbst erfüllende Prophezeiung werden…

„Power Rangers“ startet am 23. März in den Kinos!