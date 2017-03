Doutzen Kroes und Lara Stone ganz schön nackig in der "Vogue"

Donnerstag, 09. März 2017, 22:39 Uhr

Doutzen Kroes und Lara Stone sind nackt auf dem Cover der ‚Vogue‘ zu bestaunen. Die beiden Frauen wurden für die niederländische Ausgabe des Modemagazins abgelichtet. Star-Fotograf Mario Testino setzte die beiden in Szene.

Die niederländischen Models stehen sich aneinander gepresst gegenüber. Lara Stone berührt zärtlich das Kinn von Doutzen Kroes. Die beiden deuten einen intimen Kuss an und halten sich eng umschlungen. Das Cover trägt einen orangenen Filter. Auf einer anderen Aufnahme blicken die beiden Schönheiten mit einem vielsagenden verführerischen Blick in die Kamera. Ein Bild des Shootings zeigt Kroes, die nichts außer High Heel-Overknees trägt, die ihren Bauch verdecken, aber einen Blick auf ihren nackten Hintern freigeben.

Lara Stone posiert in einem schwarzen Einteiler, der mit einem transparenten Stoff am Oberkörper ihre linke Brust frei gibt. Das heiße Cover wurde am Mittwochabend (8. März) in Amsterdam präsentiert. Die Models erschienen zu dem Anlass dunkel gekleidet in kurzen Kleidern. Mario Testino war ebenfalls anwesend und erlaubte sich einen kleinen Scherz: Er fotografierte die Paparazzi nämlich dabei, wie sie ihn fotografierten.