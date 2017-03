Gesangswunder Matthias Schweighöfer geht auf Tour

Donnerstag, 09. März 2017, 22:08 Uhr

Matthias Schweighöfer geht auf große Deutschland-Tour. Der Schauspieler macht seinen Fans eine große Freude und besucht insgesamt 19 deutsche Städte, um die Songs von seiner Debütplatte ‚Lachen Weinen Tanzen‘ live zu performen.

Ab Freitag (10. März) können die Karten im Pre-Sale online bestellt werden. Der offizielle Vorverkauf beginnt dann am Montag (13. März). Los geht’s am 16. Juni in Schwerin, anschließend reist der Star nach Straubig, Chemnitz und Dresden. Im November beehrt er dann die Münchner Fans und zieht bis Ende Dezember ein straffes Tour-Programm mit seinem Albumdebüt durch, bevor er am 22. Dezember in Magdeburg zum letzten Mal performt. Schweighöfer selbst verspricht seinen Fans eine tolle Show.

Als Vorbild nennt er die britische Alternative-Band Coldplay: „Ich habe in meinem Leben viele Konzerte gesehen. Meist bin ich nach einer guten Stunde gegangen, weil mich die Auftritte nicht wirklich umgehauen haben. Das Coldplay-Konzert 2006 in der Berliner Waldbühne war anders. Die Band war toll, aber vor allem waren sie berührend. Das ist für mich das Wichtigste.“ Im Pressetext wird die Musik des 35-Jährigen dann auch mit folgenden Worten beschrieben: „Ganz so, als ob Coldplay mit Hans Zimmer Musik machen und deutsche Texte singen würde.“

‚Lachen Weinen Tanzen‘- Tour 2017:

16.06.2017 Schwerin

30.06.2017 Straubing

08.07.2017 Chemnitz

02.09.2017 Dresden

30.11.2017 München

01.12.2017 Mannheim

02.12.2017 Hannover

04.12.2017 Stuttgart

05.12.2017 Saarbrücken

06.12.2017 Oberhausen

09.12.2017 Hamburg

10.12.2017 Bremen

13.12.2017 Köln

14.12.2017 Kempten

16.12.2017 Bielefeld

17.12.2017 Lingen

20.12.2017 Nürnberg

21.12.2017 Erfurt

22.12.2017 Magdeburg