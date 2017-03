Madonna: Fünf Stunden tägliches Training?

Donnerstag, 09. März 2017, 10:54 Uhr

Madonna verwendet fünf Stunden ihres Tages auf Training. Die 58-jährige Queen of Pop will ihren Körper fit und schlank halten und verbringt deshalb über ein Fünftel ihres Tages im Fitnesscenter.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Stacey Griffith, einer der ehemalige Personal Trainer der Musikikone und Soul-Cycle-Pionierin, verrät im Interview: „Professionelle Athleten trainieren den ganzen Tag. Madonna trainiert den ganzen Tag. Sie trainiert fünf Stunden am Tag, nonstop.“ Doch nicht nur Madonna legt Wert auf regelmäßige sportliche Betätigung. Ihre Tochter Mercy gewann erst kürzlich vier Medaillen bei einem Gymnastik-Wettbewerb. Auf ihrem Instagram-Account postet die Sängerin ein Bild der 11-Jährigen, das sie wie folgt untertitelte: „Mercy James bringt vier Medaillen mit nach Hause!“

Erst kürzlich hatte die Familie, die bereits aus der Musikerin und den Kindern Lourdes (20), Rocco (16), David (11) und Mercy bestand, Zuwachs bekommen, als Madonna die Zwillinge Estere und Stella aus Malawi adoptierte. Mit einem Video bewies die Sängerin vor einigen Wochen, dass die beiden sich bereits einleben. In dem Clip tragen die Mädchen blau-weiß gestreifte Pyjamas und singen das Kinderlied ‚Twinkle, Twinkle, Little Star‘, wobei sie von Mercy auf dem Klavier begleitet werden. Madonna untertitelte das Foto: „Ein bisschen Musik am Abend.“