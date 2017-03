Zak Abel: Neue Soulgranate aus dem Königreich

Donnerstag, 09. März 2017, 21:54 Uhr

Mit „Only When We`re Naked“ kündigt die aus Nord-London stammende Soul-Pop-Sensation Zak Abel sein lange erwartetes Debütalbum an, das am 21. April 2017 erscheint.

Foto: Warner Music

Mit den mitreißenden Soul-Pop-Tropical-Klänge der aktuellen Single „Unstable“, die bereits die Radiolandschaft in UK erobert hat, koppelt er den ersten Vorabtrack aus, auf dem Zak schon mal eine weitere Kostprobe seiner rauen, eindringlichen Vocals gibt, für die der Brite bekannt ist. Das Stück entstand in Zusammenarbeit mit dem viel beachteten Nachwuchs-Producer und Songwriter Sky Adams (Ella Eyre, The Vamps).

Hier gibt es nun das dazugehörige offizielle Video zu „Unstable“ zu sehen.

Bisher konnte Zak Abel, der optisch manchmal etwas daherkommt wie der junge Paul van Dyk, weltweit über 17 Millionen Streams generieren können und hat bisher mit Acts wie Kaytranada, Tom Misch, Joker, Karma Kid und anderen gearbeitet. Nach der Veröffentlichung seiner beiden 2015er EPs „Joker presents…“ und „One Hand On The Future“ nahm sich Zak eine Auszeit, um schließlich das Albumdebüt einzuspielen, das er sich immer vorgestellt hatte. Thematisch konzentrieren sich die zehn von Herzen stammenden Songs auf das Konzept der Verletzlichkeit durch menschliche Emotionen. Nur der Anfang für dieses unglaubliche Talent.