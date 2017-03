David Bowie: Zwei seltene Platten kommen neu

Freitag, 10. März 2017, 16:20 Uhr

Zwei seltene Alben von David Bowie werden zu Ehren des zehnjährigen Jubiläums des Record Store Days auf Vinyl veröffentlicht. Bei den zwei Platten handelt es sich um das Live-Album ‚Cracked Actor (Live In Los Angeles 1974)‘ sowie um das Promo-Album ‚BOWPROMO1‘ von 1971.

Foto: SonyMusic/Jimmy King

‚Cracked Actor (Live In Los Angeles 1974)‘ wurde während der ‚Philly Dogs‘-Tour im September 1974 aufgenommen und nie offiziell veröffentlicht. Die Platte enthält Tracks mit Luther Vandross als Background-Sänger. Alle 16 Multi-Track-Tapes des Konzerts wurden im letzten Jahr von David Bowies Kollaborateur Tony Visconti zu diesem Album zusammen gestellt. Das Promo-Album ‚BOWPROMO1‘ beinhaltet alternative Versionen von Songs des ‚Hunky Dory‘-Albums und wurde weniger als 500 Mal produziert.

Mehr zu David Bowie: Fans sammeln für ein Denkmal

Die Platte wurden 1971 nur an Journalisten und Insider in der Musik-Industrie gesendet. Letzten Monat offenbarte Woddy Woodmansey, Bowies Kollaborateur aus den 70er Jahren, außerdem, dass Bowies Hit ‚The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars‘ ursprünglich vom Label der Ikone abgelehnt wurde. Glücklicherweise kam dann aber alles doch ganz anders als eigentlich geplant.