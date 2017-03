GNTM: Céline landet schon auf Magazincover

Freitag, 10. März 2017, 9:23 Uhr

In der derzeit laufenden Staffel von „Germany’s next Topmodel“ hatten Heidis Mädchen wieder die Chance, ein exklusives Covershooting mit dem Magazin „Shape“ zu gewinnen, das heute erscheint.

Foto: Bauer Media Group, Shape/SHAPE

Die 18-jährige Céline überzeugte, indem sie ihre Fitness unter Beweis stellte und sich so gegen ihre drei Mitstreiterinnen durchsetzte. Die Koblenzer Schülerin gewann das Titelshooting. Céline aus dem Team von Thomas Hayo zeigte sich begeistert in der gestrigen Show und erklärte: „Ich will unbedingt auf die Shape. Krass, dass es morgen direkt losgehen soll.“ Schon zuvor zeigte sie sich siegesbewußt, was den diesjährigen Staffelverlauf betrifft: „Ich habe durch meine strahlenden, blauen Augen, meine Sommersprossen und meine fröhliche Art gute Chancen auf den Sieg.“

Céline (Lieblingshobby: Fitnesstudio) präsentiert in der aktuellen Ausgabe des beliebten Magazins außerdem das Fatburner-Workout von Box-Champion Christina Hammer. Gerade für Models ist der Körper das wichtigste Kapital. Die Casting-Gewinnerin zeigt, wie man in kürzester Zeit möglichst viel Fett verbrennt und Weltmeisterin Christina Hammer (26) verrät, warum Boxen ab sofort unser Lieblingssport werden sollte.