Jupiter Award für Mina Tander und Jannis Niewöhner

Freitag, 10. März 2017, 8:52 Uhr

Mina Tander und Jannis Niewöhner sind unter den Gewinnern des Jupiter Award 2017. Die Schauspieler erhalten den Preis in der Kategorie Beste Darsteller national. Als Beste Darsteller international werden Mila Kunis und Denzel Washington mit dem beliebten Award ausgezeichnet, über dessen Gewinner die Leser und Internetnutzer von Cinema und TV Spielfilm abgestimmt haben.

Mina Tander. Foto: AEDT/WENN.com

„Der Jupiter Award für Mina Tander ist längst überfällig“, so das Urteil von Cinema-Chefredakteur Artur Jung über die Schauspielerin, die für ihre Rolle in „Seitenwechsel“ ausgezeichnet wird. „Sie hat mit nahezu allen bedeutenden Regisseuren Deutschlands gearbeitet und ein Portfolio, das vom beinharten Krimi bis zum Psychodrama reicht. Ihr Spezialgebiet aber ist die Komödie, wo sie sich vom Teenie-Schwarm zu einer der wandlungsfähigsten Darstellerinnen entwickelt hat. In ‚Seitenwechsel‘ nun bringt sie ihre männliche Seite zum Ausdruck und überzeugt als Wotan Wilke Möhring.“

Als Bester Darsteller national wird Jannis Niewöhner ausgezeichnet. Der 24-Jährige, der seine Schauspielkarriere im Alter von zehn Jahren begann, überzeugte die Zuschauer in „Smaragdgrün“.

Artur Jung erklärte dazu: „Aufgrund seines Alters mag man noch von Nachwuchsschauspieler sprechen, doch mittlerweile hat er sein überragendes Talent derart kontinuierlich unter Beweis gestellt, dass er das Nachwuchsstadium einfach übersprungen zu haben scheint.“

Die Besten Darsteller international sind aus Sicht des Publikums Mila Kunis und Denzel Washington. Kunis erhält den Jupiter Award in der Kategorie Beste Darstellerin international für ihre Leistung in der Komödie „Bad Moms“. Washington wird als Bester Darsteller international geehrt. „In den 40 Jahren seiner Karriere ließ Denzel Washington Jungenträume wahr werden und kassierte dafür als zweiter afro-amerikanischer Schauspieler nach Sidney Poitier einen Oscar. Inzwischen hat er zwei Academy Awards aus neun Nominierungen gewonnen und begeistert mit 62 das Publikum immer noch“, so Jung über Washington, der die Trophäe für seine Leistung in „Die glorreichen Sieben“ erhält.

Der Publikumsfilmpreis wird in diesem Jahr bereits zum 38. Mal verliehen. Die Zeitschriften Cinema und TV Spielfilm riefen im Vorfeld ihre Leser und User auf, über ihre Favoriten in elf Kategorien abzustimmen. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören unter anderem Karoline Herfurth, Elyas M´Barek, Matthias Schweighöfer, Jella Haase, Florian David Fitz, Wotan Wilke Möhring, Devid Striesow, Moritz Bleibtreu, Reese Witherspoon, Benedict Cumberbatch, Christoph Waltz und Sandra Bullock.

Der Jupiter Award 2017 wird am Mittwoch, den 29. März 2017, im Cafe Moskau in Berlin verliehen.