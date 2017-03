Sarah Lombardi klärt auf: Ich wohne allein!

Freitag, 10. März 2017, 8:21 Uhr

Sarah Lombardi erklärt ihre aktuelle Wohnsituation. Die ‚DSDS‘-Teilnehmerin wird seit ihrer Trennung von Ehemann Pietro gerade im Internet heftig kritisiert.

Fast täglich scheinen neue Gerüchte über die Sängerin im Umlauf zu sein. Nun stellt Sarah zumindest eines dieser Gerüchte richtig: Entgegen einiger Berichte ist sie nicht mit ihrem neuen Freund Michal T. zusammen gezogen. „Ich wohne zurzeit alleine, beziehungsweise mit Alessio zusammen“, erklärt sie in einem Video auf Facebook. Mit Michal hatte Sarah vor einiger Zeit ihren Noch-Ehemann betrogen und sich damit bei vielen Fans der beiden unbeliebt gemacht.

Zwar werden die zwei in letzter Zeit regelmäßig zusammen gesehen, ob Sarah und ihre Affäre ein Paar sind, will sie jedoch nicht öffentlich kommentieren. Erst kürzlich ließ die Reality-TV-Darstellerin durchblicken, wer der eigentliche Mann in ihrem Leben ist: Söhnchen Alessio. Auf Facebook schrieb die 24-Jährige einen Brief an ihren Kleinen, in dem sie beteuert, wie sehr sie ihn liebe.

„Mein kleiner Held, du bist das Allerschönste, was mir jemals passiert ist, bist alles, was ich zum Leben brauche“, steht da zu lesen. „Du gibst mir die Kraft, die ich brauche, und nimmst mir mit nur einem Lächeln meine Sorgen, wenn ich traurig bin“, schreibt Sarah weiter. Und auch auf die Kritik der letzten Wochen geht sie ein: „Ich werde niemals eine perfekte Mama für dich sein können, werde oft mit dir schimpfen müssen oder dir Sachen verbieten und andere Fehler machen. Aber ich weiß, dass du immer darauf zählen kannst dass ich dich unendlich liebe.“