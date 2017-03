Verlosung: So kommt "Doctor Strange" zu dir nach Hause!

Freitag, 10. März 2017, 17:15 Uhr

Jetzt wird es magisch auf den heimischen Sofas, denn Benedict Cumberbatch ist jetzt als Marvels „Doctor Strange“ endlich auch auf DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D zu sehen.

Foto: 2016 Marvel

Dem genialen und weltberühmten Neurochirurgen Dr. Stephen Strange widerfährt ein hartes Schicksal, das es ihm unmöglich macht, weiter als Arzt zu arbeiten. Auf der Suche nach Heilung begibt sich der überhebliche Mediziner ins Kloster Kamar-Taj und findet dort unter der Leitung von The Ancient One nicht nur Genesung, sondern wird auch zu einem mächtigen Magier ausgebildet, der sich dem Kampf gegen bedrohliche dunkle Mächte stellen muss.

Spektakuläre Spezialeffekte und eine ordentliche Portion Selbstironie machen „Doctor Strange“ zu einem atemberaubenden Trip durch Raum und Zeit und lassen den Comic-Klassiker in modernem Gewand neu aufleben. Der talentierte Dr. Strange begeistert deshalb als außergewöhnlicher Marvel-Held auch Zuschauer abseits eingeschworener Fankreise!

Das umfangreiche Bonusmaterial auf der Blu-ray wartet mit diversen Featurettes, zusätzlichen und erweiterten Szenen, Gags vom Dreh und einem Audiokommentar der Regisseure auf. Oben drauf gibt es noch die Marvel-Specials „Marvel Studios Phase 3“ und „Team Thor: Teil 2“ zu sehen.

Ein besonderes Highlight bietet zudem die Erstauflage der 3D Blu-ray, die als Steelbook in kunstvoller Verpackung im Look des „Buch von Cagliostro“ erscheint und mit dem „Auge von Agamotto“ auf dem Cover der Hingucker jeder Marvel-Sammlung ist. Die eindrucksvollen Spezialeffekte machen den Film mit Star-Besetzung und einer packenden Story zu einem absoluten Highlight in jedem Heimkino-Regal!

Foto: 2016 Marvel

klatsch-tratsch.de verlost:

1x 3D Blu-ray, 1x Blu-ray, 1x DVD sowie 3 Fan-Pakete mit je:1x Rucksack, Notizbuch

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 25. März 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte ‚Doctor Strange‘ (+ Wunschformat). Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Foto: 2016 Marvel