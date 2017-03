Best Dress of the Day (457): Victoria Beckham in London

Samstag, 11. März 2017, 18:26 Uhr

Fashionikone Victoria Beckham zeigte sich kürzlich in einem schicken Streetstyle-Ensemble auf den Straßen Londons.

Victoria Beckham in Victoria Beckham

Die Sängerin und Designerin, die kürzlich einem Shitstorm ausgesetzt war, gilt schon lange als Vorbild in der Modeszene und kann immer wieder mit ihren eleganten und modernen Kombinationen punkten. Diesmal zeigte sie sich in einem edlen Look aus ihrer eigenen Kollektion. Die 42-Jährige trug eine dunkelblaue Marlenehose, kombiniert mit einer senfgelben Bluse. Der frische Farbton ist bereits seit letztem Herbst nicht mehr aus den Kleiderschränken wegzudenken. Gemeinsam mit dem luxuriösen Blauton der Hose wirkt der Look stimmig und die beiden Farben kommen hervorragend zur Geltung.

Außerdem setzte Victoria auf eine braune Clutch und eine dazu passende Sonnenbrille. Ihr Haar trug die hübsche Britin locker nach hinten gesteckt und wählte einen dezenten, nudefarbenen Lippenstift. (HA)